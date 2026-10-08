Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариков

·57·Мир
Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариков

В Москве двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариков одновременно. Врачи Морозовской детской больницы успешно извлекли их. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что родители привели девочку в больницу из-за сильного кашля. В ходе обследования, включая рентген, в ее желудке были обнаружены многочисленные инородные тела. Выяснилось, что ребенок проглотил магнитные шарики.

Медики подчеркнули, что такие магниты представляют серьезную опасность для детского организма. Попадая из желудка в кишечник, они могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника. Это значительно повышает риск повреждения стенок кишечника, перфорации и тяжелого воспаления. По этой причине врачи незамедлительно приступили к процедуре.

Сначала хирурги осмотрели кишечник девочки с помощью камеры, введенной через небольшие разрезы. Убедившись, что кишечник не поврежден, врачи с помощью специальных эндоскопических инструментов извлекли все магниты из желудка через пищевод.

Операция прошла успешно. Сообщается, что в настоящее время состояние девочки хорошее и в ближайшее время ее планируют выписать из больницы.

Морозовская детская больницаФонтанкаДевочка проглотила магнитные шарикиМосква
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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