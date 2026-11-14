Ученые обнаружили загадочный радиосигнал от звезды в 11,5 световых годах от Земли

Астрономы зафиксировали необычный радиосигнал от красного карлика ГДж 725А, расположенного примерно в 11,5 световых годах от Земли. Происхождение этого излучения, наблюдаемого на частоте около 45 мегагерц, пока неизвестно. Ученые предполагают, что его появление может быть связано с магнитной активностью звезды или взаимодействием с окружающими ее планетами.

Исследование было проведено международной группой астрономов на основе наблюдений с помощью радиотелескопа ЛОФАР. Сигнал был обнаружен в диапазоне 42–50 мегагерц и сохранялся в течение часового наблюдения. Однако при последующих наблюдениях он больше не фиксировался.

Ученые также установили, что радиосигнал обладает сильной круговой поляризацией. Уровень его поляризации составил 74 процента. Астрометрический анализ показал, что источником излучения является именно звезда ГДж 725А, а не ее звезда-компаньон.

Исследователи выдвигают три вероятные гипотезы для объяснения происхождения сигнала.

Согласно первой гипотезе, радиосигнал может быть связан с полярными сияниями на крупной газовой планете, вращающейся по дальней орбите вокруг звезды, которая пока не была обнаружена. Магнитное поле такой планеты должно быть очень мощным. Ученые сравнивают этот процесс с магнитным взаимодействием между Юпитером и его спутником Ио, обладающим высокой вулканической активностью.

Вторая вероятность предполагает, что сигнал возник в результате собственной магнитной активности звезды. Однако ГДж 725А считается относительно спокойной звездой и совершает один оборот вокруг своей оси примерно за 103 дня. По этой причине данная гипотеза также требует дополнительной проверки.

Согласно третьей гипотезе, радиосигнал мог возникнуть в результате магнитного взаимодействия между звездой и уже известной каменистой планетой под названием ГДж 725Аб. Эта планета совершает полный оборот вокруг звезды примерно за 11,2 дня. Ее масса в 2,8 раза превышает массу Земли. Однако пока неясно, достаточны ли магнитные свойства такой планеты для создания наблюдаемого мощного радиосигнала.

Ученые планируют продолжить регулярные наблюдения за системой ГДж 725А в радиочастотном диапазоне, а также провести дополнительные исследования в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, чтобы определить истинный источник сигнала.

Результаты исследования были опубликованы 5 ноября 2026 года на платформе арКсив. Статья принята к публикации в журнале Астрономй &амп; Астрофйсикс.