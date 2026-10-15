В Пакистане обрушилась крыша школы, погибли 17 учеников и учителей
В городе Пешавар, расположенном на северо-западе Пакистана, произошла тяжелая трагедия. В одной из городских школ в результате неожиданного обрушения крыши здания погибли по меньшей мере 18 человек, десятки людей получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Местные власти и спасательные службы незамедлительно развернули на месте происшествия масштабные поисково-спасательные работы.
Погибшие и пострадавшие: Масштабы трагедии
Центральная больница Пешавара «Ладй Реадинг Хоспитал» (ЛРХ) предоставила официальную информацию о деталях катастрофы:
Количество погибших: По заявлению пресс-секретаря больницы ЛРХ Мухаммада Асима, в результате обрушения 17 школьников и один учитель скончались на месте происшествия и в больнице;
Более 30 пострадавших: В результате инцидента более 30 пострадавших с тяжелыми травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в больницу;
Чрезвычайное положение: Из-за резкого притока пострадавших в медицинское учреждение в больнице был официально объявлен режим чрезвычайного положения, мобилизованы все врачи и медсестры.
Поиски под завалами продолжаются
На месте происшествия работы с участием местной администрации, спасателей и волонтеров не прекращаются:
Спасательная операция: Продолжаются поисково-спасательные мероприятия по извлечению других детей и сотрудников, оставшихся под тяжелыми обрушившимися конструкциями и завалами;
Расследование: Начато расследование для выяснения точных причин обрушения крыши здания — будь то ветхость конструкции, недостатки при ремонте или неблагоприятные погодные условия.
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