В Санкт-Петербурге в чемодане нашли тело женщины из Узбекистана: в убийстве подозревают её сына

В российском Санкт-Петербурге внутри чемодана было обнаружено тело уроженки Узбекистана. В её убийстве подозревается и задержан 15-летний сын. Об этом сообщают российские СМИ.

Как стало известно, 38-летняя женщина работала в Санкт-Петербурге уборщицей. В последний раз её видели 1 ноября, когда она ушла на работу, после чего она пропала без вести. Родственники не могли связаться с ней. Сестра женщины обратилась в полицию 11 ноября.

По сообщению РИА Новости, телефон женщины не был выключен, однако на звонки она не отвечала. Несмотря на это, с её номера продолжали приходить СМС-сообщения. В переписке женщина не уточняла, где она находится и с кем.