В Санкт-Петербурге в чемодане нашли тело женщины из Узбекистана: в убийстве подозревают её сына

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В Санкт-Петербурге в чемодане нашли тело женщины из Узбекистана: в убийстве подозревают её сына
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Санкт-Петербурге в чемодане было обнаружено тело 38-летней женщины из Узбекистана.
  • В совершении убийства подозревается и задержан её 15-летний сын.
  • По версии следствия, подросток задушил мать во время ссоры 2 ноября и спрятал тело в чемодане на тропе в микрорайоне Парголово.
  • Поисковые работы начались после того, как сестра женщины обратилась в полицию 11 ноября о её исчезновении.

В российском Санкт-Петербурге внутри чемодана было обнаружено тело уроженки Узбекистана. В её убийстве подозревается и задержан 15-летний сын. Об этом сообщают российские СМИ.

Как стало известно, 38-летняя женщина работала в Санкт-Петербурге уборщицей. В последний раз её видели 1 ноября, когда она ушла на работу, после чего она пропала без вести. Родственники не могли связаться с ней. Сестра женщины обратилась в полицию 11 ноября.

По сообщению РИА Новости, телефон женщины не был выключен, однако на звонки она не отвечала. Несмотря на это, с её номера продолжали приходить СМС-сообщения. В переписке женщина не уточняла, где она находится и с кем.

Женщина проживала со своим сыном в арендованной квартире. Подросток принес в школу записку от имени матери о том, что она якобы не может посещать занятия по болезни.

По данным правоохранительных органов, 2 ноября между матерью и сыном произошел конфликт. По версии следствия, во время ссоры подросток задушил мать, после чего спрятал тело в чемодан.

Тело женщины было найдено в чемодане на экологической тропе у Юкковского ручья в микрорайоне Парголово Санкт-Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело, сын погибшей задержан по подозрению в убийстве.

Как пишет издание «Фонтанка», разногласия между матерью и сыном возникали также из-за курения электронной сигареты. Однако эта деталь не была приведена в официальном заявлении следственных органов.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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