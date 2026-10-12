Папа Римский Лев КсИВ будет госпитализирован и прооперирован

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Папа Римский Лев КсИВ будет госпитализирован и прооперирован

Глава Римско-католической церкви Папа Римский Лев КсИВ 13 октября будет госпитализирован в клинику имени Агостино Джемелли в Риме для планового хирургического вмешательства по удалению узлового образования в легком. Согласно сообщению пресс-службы Святого престола, понтифик в ближайшие дни начнет лечение под наблюдением врачей.

Избранный в мае 2025 года 71-летний понтифик во время традиционной воскресной проповеди открыто рассказал верующим о своем здоровье, заявив, что ситуация находится под полным контролем.

Ранняя диагностика и недельный срок восстановления

Представители Ватикана и сам папа обнародовали детали предстоящей медицинской процедуры:

  • Изолированное небольшое образование: Папа Лев КсИВ подчеркнул, что небольшой узел в ткани легкого был обнаружен на ранней стадии и находится в изолированном, нераспространившемся состоянии;

  • Сроки реабилитации: После хирургического вмешательства период восстановления в стационарных условиях займет около недели;

  • График работы не изменился: Несмотря на запланированную на 13 октября госпитализацию, все запланированные на понедельник встречи и аудиенции понтифика прошли в полном объеме по установленному графику;

  • Традиционная больница пап: Больница «Джемелли» издавна является постоянным медицинским центром для лидеров Ватикана — в свое время Иоанн Павел ИИ и Папа Франциск лечились именно здесь.

Исторические параллели: Тайная операция и отставка Бенедикта КсВИ

На фоне болезни Льва КсИВ итальянские врачи вспомнили громкие случаи, связанные со здоровьем его предшественников. В частности, хирург Луиджи Киариелло, оперировавший Бенедикта КсВИ, в интервью агентству Аднкронос раскрыл важную информацию:

  • Таинственная операция в 2012 году: Операция по установке кардиостимулятора немецкому понтифику проводилась в 2012 году в строжайшем секрете в частной клинике, поскольку Бенедикт КсВИ не хотел ехать в «Джемелли»;

  • За 6 месяцев до отставки: Данное скрытое хирургическое вмешательство произошло ровно за шесть месяцев до того, как Бенедикт КсВИ впервые за последние несколько веков в истории католической церкви отказался от престола;

  • Фактор здоровья: Тогда ослабление физического состояния было указано в качестве официальной причины добровольного ухода немецкого папы с поста.

В отличие от Бенедикта КсВИ, Лев КсИВ предпочл не скрывать свой диагноз от общественности, и врачи оценивают предстоящую операцию как плановое вмешательство местного характера.

Папа Римский Лев XIVВатиканклиника Агостино ДжемеллиБенедикт XVI
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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