Дочь Луиса Энрике Сира Мартинес стала участницей ДТП со смертельным исходом

·53·Мир
Дочь Луиса Энрике Сира Мартинес стала участницей ДТП со смертельным исходом

Семья известного испанского футбольного специалиста Луиса Энрике столкнулась с очередным тяжелым психологическим ударом. По сообщению авторитетного итальянского издания форзарома.инфо, старшая дочь тренера, мастер конного спорта Сира Мартинес стала участницей страшного дорожно-транспортного происшествия, которое закончилось гибелью человека.

Согласно полученным данным, в результате столкновения легкового автомобиля, в котором ехала Сира, и мотоцикла погиб молодой водитель.

Подробности инцидента: авария на трассе Н-332

Трагическое столкновение произошло в восточной части Испании:

  • Место происшествия: Трагедия была зафиксирована на оживленной трассе Н-332, проходящей недалеко от города Олива в составе автономного сообщества Валенсия;

  • Масштаб столкновения: Легковой автомобиль, в котором Сира Мартинес ехала в качестве пассажира, во время движения неожиданно столкнулся с мотоциклом;

  • Кто находился за рулем? Как выяснилось, данным легковым транспортным средством управлял 41-летний гражданин Великобритании.

Состояние жертвы и пострадавших

По последствиям катастрофы была подтверждена следующая информация:

  • Погиб 20-летний водитель: Несмотря на реанимационные мероприятия прибывших на место происшествия бригад спасателей и скорой медицинской помощи, жизнь 20-летнего мотоциклиста, получившего тяжелые травмы, спасти не удалось;

  • Сира Мартинес не пострадала: По счастливой случайности находившаяся в машине Сира Мартинес отделалась без физических травм, однако из-за произошедшего она испытала сильнейший шок.

В настоящее время местная полиция и дорожно-патрульная служба тщательно изучают причины аварии на трассе Н-332, в частности, скоростной режим и факты нарушения правил дорожного движения.

Луис ЭнрикеСира МартинесДТПИспания
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес раскрыл, почему выбрал «PSJ»...Ферран Торрес раскрыл, почему выбрал «PSJ»...15 августа 16:58Мировое признание Луис Энрике: «Это начало новой эры!»Мировое признание Луис Энрике: «Это начало новой эры!»12 августа 08:50Луис Энрике завоевал двенадцатый трофей с ПСЖЛуис Энрике завоевал двенадцатый трофей с ПСЖ31 мая 05:05В штате Теннесси (США) казнять женщину впервые более чем за 200 летВ штате Теннесси (США) казнять женщину впервые более чем за 200 лет30 сентября 09:03Премьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеПремьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в Паттайе1 августа 19:02В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественностьВ Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность16 сентября 11:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери