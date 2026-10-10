Дочь Луиса Энрике Сира Мартинес стала участницей ДТП со смертельным исходом
Семья известного испанского футбольного специалиста Луиса Энрике столкнулась с очередным тяжелым психологическим ударом. По сообщению авторитетного итальянского издания форзарома.инфо, старшая дочь тренера, мастер конного спорта Сира Мартинес стала участницей страшного дорожно-транспортного происшествия, которое закончилось гибелью человека.
Согласно полученным данным, в результате столкновения легкового автомобиля, в котором ехала Сира, и мотоцикла погиб молодой водитель.
Подробности инцидента: авария на трассе Н-332
Трагическое столкновение произошло в восточной части Испании:
Место происшествия: Трагедия была зафиксирована на оживленной трассе Н-332, проходящей недалеко от города Олива в составе автономного сообщества Валенсия;
Масштаб столкновения: Легковой автомобиль, в котором Сира Мартинес ехала в качестве пассажира, во время движения неожиданно столкнулся с мотоциклом;
Кто находился за рулем? Как выяснилось, данным легковым транспортным средством управлял 41-летний гражданин Великобритании.
Состояние жертвы и пострадавших
По последствиям катастрофы была подтверждена следующая информация:
Погиб 20-летний водитель: Несмотря на реанимационные мероприятия прибывших на место происшествия бригад спасателей и скорой медицинской помощи, жизнь 20-летнего мотоциклиста, получившего тяжелые травмы, спасти не удалось;
Сира Мартинес не пострадала: По счастливой случайности находившаяся в машине Сира Мартинес отделалась без физических травм, однако из-за произошедшего она испытала сильнейший шок.
В настоящее время местная полиция и дорожно-патрульная служба тщательно изучают причины аварии на трассе Н-332, в частности, скоростной режим и факты нарушения правил дорожного движения.
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