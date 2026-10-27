В Испании автобус упал в 20-метровый обрыв, 87 человек пострадали

·60·Мир
В Испании автобус упал в 20-метровый обрыв, 87 человек пострадали

Вблизи испанского города Барселона в результате съезда автобуса с дороги и падения с высоты около 20 метров пострадали не менее 83 человек. Согласно уточненным данным, число людей, получивших медицинскую помощь, достигло 87. Об этом сообщает ББ.

Инцидент произошел 25 октября в районе Фогарс-де-Монтклус в регионе Каталония на узкой и извилистой автодороге БВ-5114. По предварительным данным, автобус вылетел с трассы и упал в обрыв глубиной около 20 метров.

В первых сообщениях говорилось, что семь человек получили тяжелые травмы, 18 — травмы средней тяжести, а 58 — легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что общее число пострадавших достигло 87 человек.

На место происшествия были направлены 23 машины скорой помощи и два медицинских вертолета. К спасательным работам были привлечены пожарные, медицинские работники, горноспасательные подразделения, а также группы психологической помощи.

Министр здравоохранения правительства Каталонии Ольга Пане сообщила, что спасатели обследуют место происшествия и прилегающую территорию для выявления других возможных пострадавших. Сложный рельеф местности затруднил поисково-спасательные работы.

Ведется расследование причин съезда автобуса с дороги. В первоначальных сообщениях информация о погибших в результате инцидента не поступала.

ИспанияКаталонияБарселонаДТП
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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