В Марокко прошли массовые демонстрации против восстановления отношений с Израилем (видео)
В Марокко, одном из крупнейших государств Северной Африки, вспыхнули резкие акции протеста против политики официального правительства по нормализации (восстановлению) дипломатических отношений с Израилем. Сотни местных жителей и активистов, собравшиеся в различных городах, требуют полностью разорвать связи с Тель-Авивом и приостановить деятельность посольства.
Демонстранты вышли на улицы с огромными палестинскими национальными флагами и баннерами с резкими лозунгами, открыто выразив несогласие с решениями правительства.
Резкие призывы и требования на улицах
Основные призывы, звучавшие на площадях, охватывали следующие аспекты:
Твердая позиция: Участники демонстрации скандировали резкие и эмоциональные лозунги вроде «Нет посольства, нет посла — мы не хотим свиней!»;
Противодействие нормализации: Активисты расценивают заключенные с Израилем дипломатические, экономические соглашения и соглашения в сфере безопасности как противоречащие интересам народа и солидарности с Палестиной;
Обращения через громкоговорители: Общественные деятели и активисты обращались к массам по микрофону на городских площадях, призывая немедленно прекратить нормализацию отношений.
Картина на площадях: молодежь, женщины и гигантские флаги
Распространенные кадры наглядно продемонстрировали масштаб и настроение акции:
Широкий охват: На улицах в первых рядах демонстрации стояли не только мужчины, но и женщины, а также маленькие дети, поднимая палестинскую символику;
Гигантские символы: Собравшиеся пронесли по улице огромный многометровый флаг Палестины и продемонстрировали специальные плакаты на арабском языке с призывами «Нет нормализации» и «Свободу Палестине»;
Контроль со стороны силовых структур: Правоохранительные органы наблюдали за безопасностью в районах проведения демонстрации, пытаясь удерживать ситуацию под контролем.
Подобные резкие выступления общественности в Марокко показывают, что вопрос восстановления отношений с Израилем в арабском мире остается горячей и дискуссионной темой.
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