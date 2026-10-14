В Марокко прошли массовые демонстрации против восстановления отношений с Израилем (видео)

·42·Мир
В Марокко прошли массовые демонстрации против восстановления отношений с Израилем (видео)

В Марокко, одном из крупнейших государств Северной Африки, вспыхнули резкие акции протеста против политики официального правительства по нормализации (восстановлению) дипломатических отношений с Израилем. Сотни местных жителей и активистов, собравшиеся в различных городах, требуют полностью разорвать связи с Тель-Авивом и приостановить деятельность посольства.

Демонстранты вышли на улицы с огромными палестинскими национальными флагами и баннерами с резкими лозунгами, открыто выразив несогласие с решениями правительства.

Резкие призывы и требования на улицах

Основные призывы, звучавшие на площадях, охватывали следующие аспекты:

  • Твердая позиция: Участники демонстрации скандировали резкие и эмоциональные лозунги вроде «Нет посольства, нет посла — мы не хотим свиней!»;

  • Противодействие нормализации: Активисты расценивают заключенные с Израилем дипломатические, экономические соглашения и соглашения в сфере безопасности как противоречащие интересам народа и солидарности с Палестиной;

  • Обращения через громкоговорители: Общественные деятели и активисты обращались к массам по микрофону на городских площадях, призывая немедленно прекратить нормализацию отношений.

Картина на площадях: молодежь, женщины и гигантские флаги

Распространенные кадры наглядно продемонстрировали масштаб и настроение акции:

  • Широкий охват: На улицах в первых рядах демонстрации стояли не только мужчины, но и женщины, а также маленькие дети, поднимая палестинскую символику;

  • Гигантские символы: Собравшиеся пронесли по улице огромный многометровый флаг Палестины и продемонстрировали специальные плакаты на арабском языке с призывами «Нет нормализации» и «Свободу Палестине»;

  • Контроль со стороны силовых структур: Правоохранительные органы наблюдали за безопасностью в районах проведения демонстрации, пытаясь удерживать ситуацию под контролем.

Подобные резкие выступления общественности в Марокко показывают, что вопрос восстановления отношений с Израилем в арабском мире остается горячей и дискуссионной темой.

МароккоИзраильПалестинаправительство Марокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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