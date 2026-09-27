Переживший около 30 операций 21-летний спортсмен скончался

·1·Мир
Переживший около 30 операций 21-летний спортсмен скончался

В Иране скончался 21-летний таэквондист Мехди Носрати Билдаши, получивший ранения во время антиправительственных протестов. Сообщается, что из-за травм за последующие восемь месяцев он перенес около 30 хирургических операций.

Утверждается, что Мехди был ранен в результате стрельбы со стороны сил безопасности 8 января во время акции протеста в городе Пакдашт к юго-востоку от Тегерана. У него были тяжело повреждены поджелудочная железа и кишечник, первоначально он лечился в больнице Пакдашта.

Позже спортсмен был переведен в больницу Тегерана. Там за восемь месяцев ему провели примерно 30 операций. Из-за трудностей с приемом пищи, вызванных травмами, Мехди похудел более чем на 30 килограммов.

Согласно информации Нид То Кнов, Мехди скончался 12 сентября из-за осложнений, связанных с травмами, и легочной инфекции. Эта информация основана на сообщениях СМИ, близких к иранской оппозиции. Отмечается, что его долгое лечение также привело к серьезным финансовым трудностям для его семьи.

Протесты, во время которых был ранен Мехди, начались в конце декабря 2025 года на фоне недовольства экономическим кризисом в Иране. Позже протесты распространились по всей стране и переросли в антиправительственные выступления. Правозащитные организации задокументировали применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

Число жертв во время протестов до сих пор остается спорным. Из-за серьезных ограничений связи и доступа в интернет было трудно полностью и независимо проверить масштабы событий. Правозащитные организации сообщали о тысячах погибших и десятках тысяч задержанных, а некоторые источники приводили еще более высокие цифры. Хуман Ригхтс Ватч в сентябре 2026 года также отметила исполнение ряда смертных приговоров по делам, связанным с протестами.

Мехди Носрати Билдаши стал одним из спортсменов, которые, как сообщается, погибли или получили тяжелые ранения во время протестов.

Среди них также 17-летний футболист Ребин Моради. Сообщается, что футболист, выступавший за молодежную команду «Сайпа», погиб 8 января в результате стрельбы в Тегеране. Его отец позже сообщил, что сотрудники судебно-медицинской экспертизы заявили, что в его сына стреляли с близкого расстояния в спину.

Также сообщается, что 47-летний бывший футболист Моджтаба Таршиз погиб вместе с женой во время протестов в Каемшехре. За свою карьеру он выступал за клубы «Трактор Табриз», «Нассаджи Мазендеран», «Фаджр Сепаси Шираз» и «Мес Керман».

Иранские официальные лица не дали публичных четких объяснений по поводу гибели этих спортсменов.

Мехди Носрати Билдашипротесты в ИранеИран
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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