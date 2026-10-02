Мухаммад бин Салман резко осудил удары по Газе и посягательства на Аль-Аксу!

На фоне тревожных геополитических процессов на Ближнем Востоке руководство Саудовской Аравии направило мировому сообществу очередное резкое и жесткое заявление! Наследный принц и Премьер-министр королевства Мухаммад бин Салман выступил с официальной речью, высшим образом осудив продолжающиеся жестокие удары в секторе Газа и нарушения вокруг священной мечети Аль-Аксы. Эр-Рияд в очередной раз заявил всему миру, что никогда не отступит в палестинском вопросе и эта позиция абсолютно неизменна. И так, какой резонанс вызывает это заявление саудовского лидера на международной дипломатической арене?

Газа и Аль-Акса: Резкий отпор со стороны королевства

Наследный принц в своей речи дал открытую оценку действиям, осуществляемым Израилем:

Осуждены жестокие удары: Жесткой критике подверглись захватнические действия, направленные против мирного населения и братьев в Палестине и секторе Газа;

Неприкосновенность мечети Аль-Акса: Выражен резкий протест против последовательных нарушений, организуемых в отношении почитаемой святыни — мечети Аль-Аксы;

Остановок не будет до обеспечения прав: Мухаммад бин Салман особо подчеркнул, что усилия Саудовской Аравии не прекратятся до тех пор, пока палестинский народ полностью не обретет свои законные и международно признанные права;

Неизменный принцип: Было еще раз подчеркнуто, что приверженность королевства палестинской государственности и интересам ее народа не может быть предметом политических торгов.

Официальное заявление Мухаммада бин Салмана

«Мы решительно осуждаем жестокие удары оккупационных властей по нашим братьям в Палестине и секторе Газа, а также неоднократные нарушения в отношении мечети Аль-Акса. Приверженность королевства правам палестинского народа является нашей твердой и неизменной позицией. Наши усилия в этом направлении не прекратятся до тех пор, пока палестинский народ не добьется своих законных прав».

Данная позиция показывает, что в условиях различных соглашений и переговоров, происходящих в последнее время между США и странами региона, Саудовская Аравия ставит независимость Палестины в качестве главного требования.

Позиция Саудовской Аравии по Палестине (Таблица)

Направление / Тема Заявление Мухаммада бин Салмана и его содержание Лицо, сделавшее заявление Мухаммад бин Салман (Наследный принц и Премьер-министр Саудовской Аравии) Основное осуждение Жестокие удары в Газе и нарушения в отношении Аль-Аксы Дипломатическая позиция Твердый, преданный и абсолютно неизменный политический курс Предел действий Не остановится до тех пор, пока палестинский народ не добьется полных законных прав Геополитический сигнал В диалоге с США и Западом интересы Палестины остаются главным условием

Как вы думаете, сможет ли эта жесткая позиция Саудовской Аравии стать решающим толчком на пути к прекращению военных действий в Газе и созданию независимого Палестинского государства? Как вы оцениваете заявление наследного принца?

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