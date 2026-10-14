Саудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман официально отклонил выдвинутую Израилем инициативу о проведении совместных военных действий против хуситов в Йемене. Согласно секретным деталям, обнародованным влиятельным израильским изданием Хааретз, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху при посредничестве Вашингтона пыталось получить согласие Саудовской Аравии на военные операции в Красном море, однако Эр-Рияд категорически отверг это предложение.

Данное решение руководства королевства объясняется стремлением сохранить геополитический баланс в регионе и уберечь свой авторитет среди мусульманских государств.

Попытка Нетаньяху через Вашингтон

По информации Хааретз, переговоры и попытки развивались следующим образом:

План совместных операций: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался добиться согласия Эр-Рияда на участие Армии обороны Израиля в операциях против хуситов на территории Йемена и в акватории Красного моря;

Посредничество США: Тель-Авив пытался донести это предложение до Саудовской Аравии не напрямую, а через дипломатические каналы Вашингтона, пытаясь подойти к вопросу как союзник;

Категорический отказ: Наследный принц Мухаммед бен Сальман решительно отказался участвовать в каких-либо военных коалициях или согласованных ударах с Израилем.

Основные причины принца: авторитет в исламском мире и внутренние риски

Отказ наследника саудовского престола от данного предложения обусловлен рядом стратегических факторов:

Позиция в исламском мире: Участие королевства в военных действиях против мусульманской страны на одной стороне с Израилем могло нанести непоправимый удар по авторитету и статусу Эр-Рияда как лидера во всем исламском мире;

Риск внутреннего недовольства общественности: В условиях сильного сопротивления политике Израиля внутри страны и в арабском мире в целом, такой военный шаг мог бы вызвать резкую негативную реакцию и протесты в саудовском обществе;

Региональная стабильность: Саудовская Аравия стремится сохранить сложные мирные переговоры с хуситами и не превращать свою территорию вновь в мишень для прямых ракетных и беспилотных ударов.

Палестинское условие: когда возможна нормализация?

На фоне этого отказа Эр-Рияд в очередной раз подчеркнул свою неизменную официальную позицию по отношениям с Израилем:

Требование независимого Палестинского государства: Руководство Саудовской Аравии вновь заявило, что единственным путем установления любых дипломатических связей и полной нормализации отношений с Израилем является официальное создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме;

Нет соглашения без условий: Было заявлено, что до справедливого решения палестинского вопроса невозможно заключение никаких соглашений о безопасности или военных союзов.

Этот дипломатический шаг Мухаммеда бен Сальмана в очередной раз доказал, что Саудовская Аравия в своей внешней политике опирается не на давление США и Израиля, а на собственные национальные интересы и солидарность арабо-мусульманского мира.