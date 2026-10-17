9-летняя девочка подняла 82-килограммовую штангу и удивила всех

·47·Мир
9-летняя девочка подняла 82-килограммовую штангу и удивила всех

9-летняя Люси Милгрим, проживающая в штате Нью-Йорк, США, вызвала широкие обсуждения в интернете своими результатами в тяжелой атлетике. Девочка, чей вес составляет всего 60 фунтов (около 27 килограммов), подняла груз весом 180 фунтов — примерно 82 килограмма. Это означает, что она подняла вес, превышающий ее собственный в три раза.

В отличие от обычных 9-летних девочек, Люси проявляет большой интерес к спорту. Она тренируется пять раз в неделю, а также занимается профессиональной борьбой. Через организацию УСА Поверлифтинг она уже установила три рекорда США. Недавно она снова оказалась в центре внимания благодаря результату, показанному перед большой аудиторией фанатов.

В прошлом месяце Люси приняла участие в фестивале Арнолд Спортс Фестивал в городе Колумбус, штат Огайо. Находясь в возрасте всего 9 лет и при весе 60 фунтов, девочка подняла 180-фунтовый груз с земли одним движением, завоевав популярность в социальных сетях.

Отец Люси, Бретт Милгрим, в интервью журналу Пеопле рассказал, что его дочь обладала природной силой с самого детства. Он отметил, что у Люси были физические возможности, отличающиеся от других детей. Когда девочка была еще совсем маленькой, родители занимались в тренажерном зале, и Люси пыталась им подражать.

«Мама и папа занимались в спортзале. Видя, как они выполняют различные интересные упражнения, я тоже захотела попробовать», — рассказывает Люси.

Ее интерес к борьбе также связан с семьей. «Поскольку папа был тренером по борьбе, он брал меня и брата на тренировки. Так я и увлеклась борьбой», — добавила она.

Однако достижения Люси в социальных сетях вызвали не только похвалу. После широкого распространения видеороликов, на которых она поднимает груз, втрое превышающий ее собственный вес, некоторые пользователи выразили обеспокоенность тем, что такие тренировки могут негативно повлиять на здоровье ребенка.

«Результат впечатляет, но я не уверена, что это правильное решение для 9-летнего ребенка. Ее кости и мышцы все еще находятся на стадии адаптации к таким нагрузкам. Переживаю, как бы она не травмировала себя», — написал один из пользователей.

Другой человек обратил внимание на процесс роста детей и подчеркнул, что тренировки с тяжелыми весами могут быть опасными. По его мнению, дети, зоны роста которых еще полностью не сформировались, должны подходить к таким занятиям с особой осторожностью.

На данный момент Люси Милгрим никак не ответила на критику в социальных сетях.

Таким образом, в то время как результаты 9-летней девочки в спорте поразили многих, другие поднимают вопрос о детском здоровье и безопасности тяжелых тренировок. Пример Люси показывает, как важно при оценке достижений юных спортсменов учитывать не только результат, но также их возраст и здоровье.

Люси МилгримUSA PowerliftingArnold Sports FestivalОгайо Колумбус
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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