В Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограмма

·42·Мир
В Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограмма

Рыбаки у побережья американского штата Калифорния установили новый рекорд, поймав гигантского голубого марлина весом 648 фунтов, то есть почти 294 килограмма.

32-летний капитан Алек Стокфелт вместе с экипажем на судне для спортивной рыбалки у берегов Сан-Диего вытащил гигантского марлина из воды.

Сообщается, что вес рыбы был близок к весу взрослого медведя-гризли. Этот результат стал новым рекордом по весу самой тяжелой рыбы, взвешенной в Фишермен'с Ландинг в Сан-Диего.

По подсчетам Алека Стокфелта, предыдущий рекорд составлял примерно 598 фунтов, то есть около 271 килограмма.

Рыба, установившая рекорд, была поймана в понедельник в 40 милях, то есть почти в 64 километрах от побережья Сан-Диего. Чтобы вытащить гигантскую добычу из воды на 65-футовом (почти 20-метровом) судне, потребовалась помощь практически всех членов экипажа.

Kema palubasida ovlangan yirik qilich-baliq yotibdi.

Неделю назад была поймана еще одна крупная рыба

Интересно, что не прошло и недели с этого события, как два рыбака из Сан-Диего поймали голубого тунца весом 500 фунтов.

Однако эта рыба весом почти 227 килограммов не была внесена в список рекордов. Причиной тому послужило то, что она была добыта путем промышленного рыболовства.

Согласно правилам, для регистрации в качестве рекорда рыба должна быть поймана путем спортивной рыбалки. Именно поэтому 500-фунтовый тунец, несмотря на свои огромные размеры, не смог претендовать на официальный рекорд.

А новый 648-фунтовый голубой марлин полностью соответствовал этим требованиям и был зафиксирован как самая тяжелая рыба в истории Фишермен'с Ландинг.

Алек СтокфелтFishermen's LandingСан-Диегорекорд марлина 648 фунтов
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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