Киргизия вступает в клуб космических государств: первый искусственный спутник будет запущен из Калифорнии
Фото: пресидент.кг
Киргизия на пути к покорению космоса и развитию высоких технологий делает самый большой стратегический шаг в своей истории и готовится официально пополнить ряды космических держав нашей планеты. Как сообщает агентство «Спутник», страна впервые в своей истории полностью готова вывести на орбиту свой национальный космический аппарат. На создание, проектирование и сборку всех комплектующих первого киргизского спутника ушло 2,5 года упорного труда. Это компактное устройство весом около 5 килограммов и общей стоимостью 10–12 миллионов киргизских сомов было официально представлено представителям СМИ на заводе имени Ленина.
Исторический старт запланирован на 1 октября с космодрома в штате Калифорния, США. Заместитель председателя кабмина Эрлист Акунбеков высоко оценил значение этого проекта для экономики государства, заявив: «Раньше „Кыргыз электроника“ собирала простые компьютеры и контрольно-кассовые машины (ККМ), а сегодня мы выходим на принципиально новый уровень». Также было подчеркнуто, что снимки со спутника послужат резкому повышению урожайности в земледелии и сельском хозяйстве путем предварительного определения распределения воды, угрозы ранних весенних заморозков и засухи.
Итак, какие сложные задачи выполняет компактный 5-килограммовый спутник, почему старт осуществляется именно из Калифорнии и как этот проект придаст импульс научному развитию в регионе Центральной Азии?
«5-килограммовый орбитальный аппарат, калифорнийский старт и 10 инженеров»: 5 ключевых пунктов космической миссии Киргизии
Самые важные официальные факты о первом космическом аппарате Киргизии:
Первый национальный спутник в истории: Киргизия впервые за годы независимости запускает собственный аппарат в открытый космос;
2,5 года труда и 10 местных инженеров: В создании и сборке спутникового проекта напрямую участвовали 10 местных специалистов;
Бюджет и габариты: Вес компактного наноспутника составляет всего около 5 кг, а расходы на проект составили 10–12 миллионов сомов;
Старт с космодрома в США: Вывод устройства на орбиту будет осуществлен 1 октября с космодрома в Калифорнии;
Камеры высокого разрешения для аграрного сектора: Спутник оснащен специальной оптикой для министерства сельского хозяйства, которая ведет мониторинг заморозков, засухи и состояния посевных площадей.
Технический паспорт: параметры первого спутника Киргизии
Анализ технических характеристик и организационных показателей аппарата:
Критерии и параметры
Показатели миссии и официальные данные
Категория и вес аппарата
Компактный наноспутник (формат КубеСат), около 5 кг
Время, затраченное на создание
Процесс проектирования и сборки, длившийся 2,5 года
Финансовая стоимость проекта
Около 10–12 миллионов киргизских сомов
База производства и сборки
Завод имени Ленина / ОАО «Кыргыз электроника»
Команда инженеров
Кыргызстанские 10 специалистов
Дата и полигон старта
1 октября, космодром в штате Калифорния (США)
Полезная нагрузка
Мультиспектральные фотокамеры высокого разрешения
Основная цель и задача
Мониторинг сельского хозяйства, прогнозирование засухи и заморозков
Научно-технологическая и экономическая экспертиза: Почему этот крошечный спутник имеет огромное значение?
Выводы экспертов космической сферы, агрономов и аналитиков:
Прагматизм «не начинать с нуля»: Как открыто подчеркнул руководитель «Кыргыз электроники» Ильи Черный, создание космических технологий с нуля требует 5–10 лет времени и миллиардов долларов; путем интеграции на базе уже проверенных решений киргизские инженеры смогли в кратчайшие сроки и с минимальными затратами подготовить рабочий аппарат, выполняющий свою задачу;
Промышленная эволюция и новая инженерная школа: Переход предприятия, еще вчера собиравшего простые кассовые аппараты (ККМ) и компьютерные блоки, к созданию сложной аэрокосмической аппаратуры свидетельствует о формировании класса квалифицированных кадров в национальной промышленности;
Бесценное спасение для аграрного сектора горных регионов: Киргизия — страна со сложным горным рельефом, где наземное наблюдение за землями требует больших затрат; а снимки из космоса в режиме реального времени показывают состояние водохранилищ, пастбищ, ледников и развитие посевов, помогая крестьянам предотвратить миллиардные убытки;
Международная космическая интеграция: Запуск с космодрома в США открывает Киргизии путь на рынок международных коммерческих полетов и в будущем к созданию совместных спутниковых группировок с государствами Центральной Азии.
Этот 5-килограммовый аппарат, который поднимется в космос из Калифорнии 1 октября, введет Киргизию в новую эру науки и высоких технологий.
Как вы думаете, сможет ли вывод соседней Киргизией собственного спутника в космос послужить толчком к созданию общей космической программы всех государств Центральной Азии? Насколько, по вашему мнению, управление сельским хозяйством из космоса повысит урожайность у фермеров? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной научному достижению нашего региона, со всеми своими друзьями!
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