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Киргизия на пути к покорению космоса и развитию высоких технологий делает самый большой стратегический шаг в своей истории и готовится официально пополнить ряды космических держав нашей планеты. Как сообщает агентство «Спутник», страна впервые в своей истории полностью готова вывести на орбиту свой национальный космический аппарат. На создание, проектирование и сборку всех комплектующих первого киргизского спутника ушло 2,5 года упорного труда. Это компактное устройство весом около 5 килограммов и общей стоимостью 10–12 миллионов киргизских сомов было официально представлено представителям СМИ на заводе имени Ленина.

Исторический старт запланирован на 1 октября с космодрома в штате Калифорния, США. Заместитель председателя кабмина Эрлист Акунбеков высоко оценил значение этого проекта для экономики государства, заявив: «Раньше „Кыргыз электроника“ собирала простые компьютеры и контрольно-кассовые машины (ККМ), а сегодня мы выходим на принципиально новый уровень». Также было подчеркнуто, что снимки со спутника послужат резкому повышению урожайности в земледелии и сельском хозяйстве путем предварительного определения распределения воды, угрозы ранних весенних заморозков и засухи.

Итак, какие сложные задачи выполняет компактный 5-килограммовый спутник, почему старт осуществляется именно из Калифорнии и как этот проект придаст импульс научному развитию в регионе Центральной Азии?

«5-килограммовый орбитальный аппарат, калифорнийский старт и 10 инженеров»: 5 ключевых пунктов космической миссии Киргизии

Самые важные официальные факты о первом космическом аппарате Киргизии:

Первый национальный спутник в истории: Киргизия впервые за годы независимости запускает собственный аппарат в открытый космос;

2,5 года труда и 10 местных инженеров: В создании и сборке спутникового проекта напрямую участвовали 10 местных специалистов;

Бюджет и габариты: Вес компактного наноспутника составляет всего около 5 кг, а расходы на проект составили 10–12 миллионов сомов;

Старт с космодрома в США: Вывод устройства на орбиту будет осуществлен 1 октября с космодрома в Калифорнии;

Камеры высокого разрешения для аграрного сектора: Спутник оснащен специальной оптикой для министерства сельского хозяйства, которая ведет мониторинг заморозков, засухи и состояния посевных площадей.

Технический паспорт: параметры первого спутника Киргизии

Анализ технических характеристик и организационных показателей аппарата:

Критерии и параметры Показатели миссии и официальные данные Категория и вес аппарата Компактный наноспутник (формат КубеСат), около 5 кг Время, затраченное на создание Процесс проектирования и сборки, длившийся 2,5 года Финансовая стоимость проекта Около 10–12 миллионов киргизских сомов База производства и сборки Завод имени Ленина / ОАО «Кыргыз электроника» Команда инженеров Кыргызстанские 10 специалистов Дата и полигон старта 1 октября, космодром в штате Калифорния (США) Полезная нагрузка Мультиспектральные фотокамеры высокого разрешения Основная цель и задача Мониторинг сельского хозяйства, прогнозирование засухи и заморозков

Научно-технологическая и экономическая экспертиза: Почему этот крошечный спутник имеет огромное значение?

Выводы экспертов космической сферы, агрономов и аналитиков:

Прагматизм «не начинать с нуля»: Как открыто подчеркнул руководитель «Кыргыз электроники» Ильи Черный, создание космических технологий с нуля требует 5–10 лет времени и миллиардов долларов; путем интеграции на базе уже проверенных решений киргизские инженеры смогли в кратчайшие сроки и с минимальными затратами подготовить рабочий аппарат, выполняющий свою задачу;

Промышленная эволюция и новая инженерная школа: Переход предприятия, еще вчера собиравшего простые кассовые аппараты (ККМ) и компьютерные блоки, к созданию сложной аэрокосмической аппаратуры свидетельствует о формировании класса квалифицированных кадров в национальной промышленности;

Бесценное спасение для аграрного сектора горных регионов: Киргизия — страна со сложным горным рельефом, где наземное наблюдение за землями требует больших затрат; а снимки из космоса в режиме реального времени показывают состояние водохранилищ, пастбищ, ледников и развитие посевов, помогая крестьянам предотвратить миллиардные убытки;

Международная космическая интеграция: Запуск с космодрома в США открывает Киргизии путь на рынок международных коммерческих полетов и в будущем к созданию совместных спутниковых группировок с государствами Центральной Азии.

Этот 5-килограммовый аппарат, который поднимется в космос из Калифорнии 1 октября, введет Киргизию в новую эру науки и высоких технологий.

Как вы думаете, сможет ли вывод соседней Киргизией собственного спутника в космос послужить толчком к созданию общей космической программы всех государств Центральной Азии? Насколько, по вашему мнению, управление сельским хозяйством из космоса повысит урожайность у фермеров? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной научному достижению нашего региона, со всеми своими друзьями!