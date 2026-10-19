В Испании предлагают бургер за 11 тысяч долларов

·38·Мир
В Испании предлагают бургер за 11 тысяч долларов

Ресторан Асадор Аупа в Испании предлагает самый дорогой и эксклюзивный бургер в мире. Его стоимость составляет 11 тысяч долларов, и попробовать это уникальное блюдо могут только те, кто получил специальное приглашение от ресторана.

Хотя в последние годы цены на бургеры значительно выросли, они все еще считаются одними из самых доступных блюд в ресторанных меню. Однако из этого правила есть исключения. Недавно одно из таких исключений получило титул «самого дорогого бургера в мире».

Этот уникальный бургер был создан поварами ресторана Асадор Аупа, специализирующегося на баскской кухне и расположенного в городе Кабрера-де-Мар в испанском регионе Каталония. Сообщается, что на его разработку ушло восемь лет исследований и экспериментов. Точный состав блюда до сих пор держится в секрете.

Известно лишь то, что цена бургера составляет 9 450 евро, или около 11 тысяч долларов. Эта стоимость не связана с бессмысленными украшениями, добавляемыми для показухи, такими как съедобное золото. Напротив, его цена объясняется использованием высококачественных продуктов, уникальным гастрономическим опытом и ограниченной доступностью.

Чтобы попробовать бургер, нужно приглашение

Ресторан Асадор Аупа был основан испанским шеф-поваром и гастрономическим блогером Боско Хименесом. Он также известен в социальных сетях под псевдонимом БдеВикинго и славится своей страстью к баскской кухне. Идея создания самого дорогого бургера в мире также возникла благодаря его уникальному подходу.

По мнению шеф-повара, настоящая роскошь не должна проявляться через чрезмерную помпезность. Он выразил свою идею словами: «Роскошь не должна быть шумной, она должна быть недосягаемо уникальной».

В Испании предлагают бургер за 11 тысяч долларов

Людей, которые могут позволить себе купить бургер за 11 тысяч долларов, очень мало. Однако, согласно концепции ресторана, даже наличия большой суммы денег недостаточно, чтобы попробовать это блюдо. Для этого необходимо получить специальное приглашение от ресторана Асадор Аупа.

На официальном сайте ресторана указаны четкие условия по этому поводу:

«Этот опыт предоставляется только по приглашению. Бургер не включен в меню. Забронировать столик заранее невозможно. Попробовать его могут только избранные. Если вы считаете, что достойны быть в этом списке, вы можете отправить запрос. Ваш запрос будет рассмотрен».

Какие уникальные ингредиенты входят в его состав?

Чтобы попробовать самый эксклюзивный бургер в мире, необходимо соответствовать всем требованиям, установленным рестораном. Но самое интересное, что никто не знает, в чем заключаются эти требования. Ресторан не раскрывает, кого выбирает и на основе каких критериев выдает приглашения.

Если вам повезет и вас выберет Асадор Аупа, вас пригласят в отдельную частную комнату ресторана. Там вы будете сидеть за одним столом с несколькими другими счастливчиками и наслаждаться специально приготовленным бургером.

Создатели подчеркивают, что в состав блюда входят «три лучших вида мяса в мире», «самый редкий сыр в Европе», а также специальный соус на основе дорогого алкоголя. Однако подробная информация о точных видах продуктов, их происхождении и способах сочетания не разглашается.

Стоит ли бургер за 11 тысяч долларов своих денег?

Итак, стоит ли этот бургер, цена которого составляет 9 450 евро, или около 11 тысяч долларов, таких денег? Повара, создавшие его, отвечают «безусловно». Но поскольку полный состав блюда не раскрыт, объективно оценить его стоимость непросто.

Кроме того, за 11 тысяч долларов можно купить небольшой автомобиль. С этой точки зрения трата такой суммы на один бургер может показаться многим немыслимым решением.

Предложение ресторана Асадор Аупа демонстрирует уникальный подход в мире роскошных блюд: здесь важны не только качество продуктов, но и уникальность и ограниченная доступность. Даже «Голден Бой», ранее известный как самый дорогой бургер в мире, теперь выглядит гораздо дешевле по сравнению с этим бургером.

ИспанияAsador AupaКабрера-де-МарКаталонияБоско Хименес
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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