Сообщается, что Трамп и Рютте встретились 25 ноября в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В ходе беседы обсуждались война России против Украины, а также вопросы скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп внес односторонние изменения в текст совместного заявления, согласованного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Если в первоначальном тексте о необходимости воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации войны, упоминалась только Россия, то позже Трамп добавил туда и Украину. Об этом сообщает издание Политико.

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В совместном заявлении, опубликованном на официальных сайтах Белого дома и НАТО после встречи, отмечалось, что стороны обсудили важность того, чтобы «Россия воздерживалась от любых действий, которые могут намеренно или непреднамеренно привести к эскалации войны». Также была подчеркнута необходимость мирного урегулирования конфликта в кратчайшие сроки.

Однако спустя несколько часов Дональд Трамп опубликовал свою версию этого заявления в социальной сети Truth Social. Он добавил Украину в предложение о России, содержавшееся в первоначальном тексте. В результате призывы воздержаться от действий, способных привести к эскалации войны, теперь стали относиться к обеим странам.

Как пишет Политико, неназванный представитель НАТО подтвердил, что первоначальный текст был заявлением, официально согласованным обеими сторонами. Это означает, что Трамп впоследствии изменил текст, не согласовав его повторно с НАТО.

На запрос издания о комментариях в Белом доме пока не ответили.