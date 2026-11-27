Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит «Группы двадцати» (Г20), который пройдет в Майами, однако подтвердил, что такая возможность сохраняется.

«Если он захочет приехать, то, конечно, может это сделать»

Отвечая на вопросы журналистов на мероприятии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, глава США отметил, что для участия Москвы в саммите нет никаких препятствий:

«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, конечно, может это сделать», — сказал Дональд Трамп.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что официальный Вашингтон направил Владимиру Путину приглашение на этот престижный международный форум.

Позиция Кремля и детали саммита

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В четверг, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение о поездке главы государства на саммит Г20 в Майами еще не принято. В свою очередь, Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия в любом случае будет представлена на саммите «двадцатки» на высоком уровне.

Показатели Детали Название мероприятия Саммит «Группы двадцати» (Г20) Место и дата проведения 14–15 декабря, Майами (США) Позиция Вашингтона США направили официальное приглашение (по данным госсекретаря Марко Рубио); Трамп подтвердил возможность визита Путина Позиция Москвы Окончательное решение о личном участии президента еще не принято, но Россия будет представлена на высоком уровне

Как вы считаете, примет ли Владимир Путин личное участие в саммите Г20 в Майами в декабре и как это повлияет на международные дипломатические отношения?

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