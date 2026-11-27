Трамп высказался о вероятности приезда Путина на саммит Г20 в Майами
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- Президент США Дональд Трамп заявил, что нет никаких препятствий для участия главы России Владимира Путина в саммите G20 в Майами.
- Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон направил официальное приглашение президенту России.
- В настоящее время окончательное решение о личном участии Владимира Путина на саммите еще не принято, однако российская сторона заявила, что на мероприянии будет представлено на высоком уровне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит «Группы двадцати» (Г20), который пройдет в Майами, однако подтвердил, что такая возможность сохраняется.
«Если он захочет приехать, то, конечно, может это сделать»
Отвечая на вопросы журналистов на мероприятии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, глава США отметил, что для участия Москвы в саммите нет никаких препятствий:
«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, конечно, может это сделать», — сказал Дональд Трамп.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что официальный Вашингтон направил Владимиру Путину приглашение на этот престижный международный форум.
Позиция Кремля и детали саммита
В четверг, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение о поездке главы государства на саммит Г20 в Майами еще не принято. В свою очередь, Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия в любом случае будет представлена на саммите «двадцатки» на высоком уровне.
Показатели
Детали
Название мероприятия
Саммит «Группы двадцати» (Г20)
Место и дата проведения
14–15 декабря, Майами (США)
Позиция Вашингтона
США направили официальное приглашение (по данным госсекретаря Марко Рубио); Трамп подтвердил возможность визита Путина
Позиция Москвы
Окончательное решение о личном участии президента еще не принято, но Россия будет представлена на высоком уровне
Как вы считаете, примет ли Владимир Путин личное участие в саммите Г20 в Майами в декабре и как это повлияет на международные дипломатические отношения?
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