Россиянка продала «душу» за куклы Лабубу

·87·Мир
Россиянка продала «душу» за куклы Лабубу

26-летняя россиянка согласилась продать свою «душу» за 100 тысяч рублей, то есть примерно за 1 180 долларов. На эти деньги она купила коллекцию кукол Лабубу и билет на концерт. Необычный эксперимент вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.

Необычное предложение началось в шутку

Инцидент начался с объявления специалиста по маркетингу, представившегося Дмитрием в российском Телеграм-канале. Он заявил, что заплатит 100 тысяч рублей тому, кто согласится продать свою душу. Для оформления предложения требовалось подписать договор собственной кровью.

Дмитрий придумал это странное предложение в качестве шутки и социального эксперимента и никак не ожидал, что кто-то воспримет его всерьез и даст согласие. Однако неожиданно на объявление откликнулась 26-летняя женщина, выразившая готовность участвовать в такой сделке.

Дмитрий тоже сдержал свое слово. Он опубликовал платежный документ о «продаже души» и снимок, на котором женщина держит подписанный кровью договор. Личные данные женщины на фото были скрыты во избежание их разглашения.

«Я только что купил свою первую душу»

«Молодая женщина по имени Карина откликнулась на мое предложение, согласилась на сделку, подписала документ и подтвердила его своей кровью. Я только что купил свою первую душу. Сейчас я чувствую себя прямо как Дейви Джонс!» — написал россиянин.

Дейви Джонс — один из известных персонажей фильмов «Пираты Карибского моря».

На самом деле неизвестно, что Дмитрий планировал делать с «душой», которую, по его утверждению, он купил. Его главной целью было проведение социального эксперимента посредством этой странной сделки.

Карина в комментарии популярному российскому Телеграм-каналу Маш заявила, что ее не особо беспокоит судьба ее «души» или то, что с ней сделает новый владелец.

Деньги были потрачены на куклы Лабубу и концерт

Карина не стала долго хранить 100 тысяч рублей, полученных от сделки. На эти деньги она купила коллекцию популярных кукол Лабубу и билет на концерт российской народной певицы Надежды Кадышевой.

Таким образом, эксперимент маркетолога, начавшийся в шутку, превратился для женщины в возможность совершить покупки.

Православная церковь резко отреагировала на произошедшее

Хотя Карина заявила, что равнодушна к судьбе своей «души», Русская православная церковь отнеслась к этому инциденту серьезно.

После того как сообщения о «продаже души» широко разошлись в интернете, церковь отреагировала через свои официальные каналы, подчеркнув, что женщина действительно «продала свою душу и тем самым выбрала зло».

Представители церкви также заявили, что подобное решение может привести к духовному и личностному падению, болезни, страданиям и даже смерти.

Событие показало, что даже начатый в интернете как шутка эксперимент может стать причиной серьезных споров с точки зрения различных социальных и религиозных взглядов.

LabubuНадежда КадышеваРусская православная церковьTelegram
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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