«Мусульмане нам ближе, чем католики»: скандальное заявление Миксалков...

·36·Мир
«Мусульмане нам ближе, чем католики»: скандальное заявление Миксалков...

Председатель Союза кинематографистов России, известный кинорежиссёр и народный артист РСФСР Никита Миксалков выступил с неоднозначным заявлением о современных религиозных и культурных ценностях. По словам деятеля кино, сегодня представители ислама и буддизма, сохранившие традиционные моральные ценности, гораздо ближе православным христианам, чем католики, одобряющие однополые браки.

«Предательство Христа и Евангелия»: резкая позиция Миксалков

Как сообщает агентство РИА Новости, режиссёр подверг резкой критике либеральные изменения в западных церквях:

"Сегодня православие, православное христианство гораздо ближе к буддизму и исламу, чем к католикам, которые разрешили в своих церквях благословлять однополые браки и тем самым предали и Христа, и Евангелие", — заявил Никита Миксалков.

Основные аспекты заявления Никита Миксалков

Направление

Содержание и оценка заявления

Отношение традиционных религий

Ислам и буддизм названы близкими православию благодаря их традиционным семейным ценностям

Критика католической церкви

Одобрение однополых браков оценено как противоречащее религиозным учениям и являющееся предательством

Вопрос исторической памяти

Поиск останков Дмитрий Донской и почитание исторических личностей названы закономерностью

Политические параллели

Сопоставлено отношение к историческим героям в России и Украине

Вопрос Дмитрий Донской и историческая память

Кроме того, Никита Миксалков остановился на вопросе обнаружения и идентификации останков великого князя Дмитрий Донской, назвав это не случайностью, а важной исторической закономерностью:

"Обстоятельства, связанные с обнаружением останков святых, особенно таких личностей, как Дмитрий Донской, вполне закономерны. У нас находят тела героев и почитают их, а на Украине продвигаются совершенно иные ценности. Здесь не нужно искать случайность — это совершенная закономерность."

Как вы считаете, насколько важна солидарность различных конфессий — в частности, ислама и православия — в защите традиционных семейных и моральных ценностей?

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Никита МихалковРоссияРИА НовостиДмитрий Донской
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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