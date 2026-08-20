Председатель Союза кинематографистов России, известный кинорежиссёр и народный артист РСФСР Никита Миксалков выступил с неоднозначным заявлением о современных религиозных и культурных ценностях. По словам деятеля кино, сегодня представители ислама и буддизма, сохранившие традиционные моральные ценности, гораздо ближе православным христианам, чем католики, одобряющие однополые браки.

«Предательство Христа и Евангелия»: резкая позиция Миксалков

Как сообщает агентство РИА Новости, режиссёр подверг резкой критике либеральные изменения в западных церквях:

"Сегодня православие, православное христианство гораздо ближе к буддизму и исламу, чем к католикам, которые разрешили в своих церквях благословлять однополые браки и тем самым предали и Христа, и Евангелие", — заявил Никита Миксалков.

Основные аспекты заявления Никита Миксалков

Направление Содержание и оценка заявления Отношение традиционных религий Ислам и буддизм названы близкими православию благодаря их традиционным семейным ценностям Критика католической церкви Одобрение однополых браков оценено как противоречащее религиозным учениям и являющееся предательством Вопрос исторической памяти Поиск останков Дмитрий Донской и почитание исторических личностей названы закономерностью Политические параллели Сопоставлено отношение к историческим героям в России и Украине

Вопрос Дмитрий Донской и историческая память

Кроме того, Никита Миксалков остановился на вопросе обнаружения и идентификации останков великого князя Дмитрий Донской, назвав это не случайностью, а важной исторической закономерностью:

"Обстоятельства, связанные с обнаружением останков святых, особенно таких личностей, как Дмитрий Донской, вполне закономерны. У нас находят тела героев и почитают их, а на Украине продвигаются совершенно иные ценности. Здесь не нужно искать случайность — это совершенная закономерность."

Как вы считаете, насколько важна солидарность различных конфессий — в частности, ислама и православия — в защите традиционных семейных и моральных ценностей?

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