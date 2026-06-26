История матери, отдавшей жизнь за ребенка, растрогала многих

История матери, которая пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь дочери во время сильных землетрясений в Венесуэле, потрясла всю страну. Об этом сообщили местные СМИ и футболист Гектор Белло.

В своем трогательном обращении в социальных сетях футболист сообщил, что Андреа, которую местные издания назвали его супругой, отдала свою жизнь, чтобы спасти маленькую дочь во время двух мощных землетрясений.

«Дорогая, я обязательно расскажу нашей дочери о том, как ты ее спасла, пожертвовав своей жизнью ради ее жизни. Ты была храброй матерью, которая не оставила ее до последнего вздоха», — написал Гектор Белло.

В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших под завалами. По последним данным, в результате двух сильных землетрясений в окрестностях Каракаса погибло минимум 589 человек, 2 980 человек получили ранения. Число пропавших без вести остается значительным.

В следующем сообщении Белло сообщил, что его дочь и ее тетя находятся в больнице и их состояние стабильно.

«Моя дочь и ее тетя в порядке. Сегодня их не выпишут из больницы. Спасибо всем, кто поддерживает меня в эти тяжелые дни», — написал он.

В еще одном обращении футболист оставил слова, разрывающие сердце.

«Как я объясню нашей дочери, что ты отдала свою жизнь, чтобы спасти ее? Как я объясню, что меня не было рядом, чтобы защитить ее в тот момент? Дай мне сил», — сказал он.

Местная футбольная пресса также подтвердила смерть Андреа, сообщив, что мать погибла в результате обрушения здания, в котором они жили, однако ее маленькая дочь выжила.

В результате трагедии погибли граждане других государств. В частности, подтверждена гибель четырех граждан Испании, одного гражданина Португалии и двух граждан Бразилии. По данным Испании, еще 106 граждан числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.