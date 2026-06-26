История матери, отдавшей жизнь за ребенка, растрогала многих

·113·Мир
История матери, отдавшей жизнь за ребенка, растрогала многих

История матери, которая пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь дочери во время сильных землетрясений в Венесуэле, потрясла всю страну. Об этом сообщили местные СМИ и футболист Гектор Белло.

В своем трогательном обращении в социальных сетях футболист сообщил, что Андреа, которую местные издания назвали его супругой, отдала свою жизнь, чтобы спасти маленькую дочь во время двух мощных землетрясений.

«Дорогая, я обязательно расскажу нашей дочери о том, как ты ее спасла, пожертвовав своей жизнью ради ее жизни. Ты была храброй матерью, которая не оставила ее до последнего вздоха», — написал Гектор Белло.

Молодая семья: мужчина, женщина и младенец вместе улыбаются.

В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших под завалами. По последним данным, в результате двух сильных землетрясений в окрестностях Каракаса погибло минимум 589 человек, 2 980 человек получили ранения. Число пропавших без вести остается значительным.

В следующем сообщении Белло сообщил, что его дочь и ее тетя находятся в больнице и их состояние стабильно.

«Моя дочь и ее тетя в порядке. Сегодня их не выпишут из больницы. Спасибо всем, кто поддерживает меня в эти тяжелые дни», — написал он.

В еще одном обращении футболист оставил слова, разрывающие сердце.

«Как я объясню нашей дочери, что ты отдала свою жизнь, чтобы спасти ее? Как я объясню, что меня не было рядом, чтобы защитить ее в тот момент? Дай мне сил», — сказал он.

Коллаж из праздничного фото счастливой семьи и разрушенного здания.

Местная футбольная пресса также подтвердила смерть Андреа, сообщив, что мать погибла в результате обрушения здания, в котором они жили, однако ее маленькая дочь выжила.

В результате трагедии погибли граждане других государств. В частности, подтверждена гибель четырех граждан Испании, одного гражданина Португалии и двух граждан Бразилии. По данным Испании, еще 106 граждан числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

ВенесуэлаГектор БеллоКаракасIspaniya
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища» — Стивен Миллер«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища» — Стивен МиллерСегодня, 22:59В Турции проседает земля: появились тысячи огромных проваловВ Турции проседает земля: появились тысячи огромных проваловСегодня, 22:48Казахстанцы присоединились к поискам 6-летнего ребенка, унесенного течением реки в КыргызстанеКазахстанцы присоединились к поискам 6-летнего ребенка, унесенного течением реки в КыргызстанеСегодня, 22:34Казнь, вошедшая в историю Флориды: казнен старейший заключенныйКазнь, вошедшая в историю Флориды: казнен старейший заключенныйСегодня, 22:26В Кыргызстане найдено тело гражданки Узбекистана, утонувшей в рекеВ Кыргызстане найдено тело гражданки Узбекистана, утонувшей в рекеСегодня, 22:10Госпожа Перихан, очистившая флаг, была награждена (видео)Госпожа Перихан, очистившая флаг, была награждена (видео)Сегодня, 21:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы