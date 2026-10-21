Китайская пара, не сумевшая выбрать имя ребенку, решила развестись

·78·Мир
Китайская пара, не сумевшая выбрать имя ребенку, решила развестись

В китайском Шанхае пара, не сумевшая прийти к согласию в выборе имени для ребенка, обратилась в суд с заявлением о разводе. Из-за разногласий родителей ребенок, которому уже исполнилось больше года, до сих пор не получил свидетельство о рождении и даже столкнулся с трудностями при вакцинации.

Имя ребенка превратилось в конфликт между родителями

В народном суде нового района Пудун города Шанхай было рассмотрено дело о разводе пары, поженившейся в 2023 году. В следующем году у них родился здоровый мальчик. Однако после рождения ребенка в семье начались разногласия.

Супруги не смогли прийти к единому решению о том, как назвать ребенка. Каждый из них твердо стоял на своем выборе и требовал от другого предоставления необходимых документов и доверенности. Но ни одна из сторон не хотела уступать.

Согласно представленным в суд доказательствам, родители отдельно друг от друга ходили в больницу с целью зарегистрировать выбранное ими для ребенка имя. Однако обе попытки были отклонены в связи с несоответствием установленным правилам.

У годовалого ребенка нет свидетельства о рождении

Судья, рассматривавший дело, уделил особое внимание состоянию ребенка.

«Ребенку уже больше года, но до сих пор нет свидетельства о рождении. Невозможно зарегистрировать его по месту жительства, затруднено даже проведение вакцинации», — подчеркнул судья.

Суд отметил, что медицинское свидетельство о рождении является важнейшим документом при оформлении юридического лица младенца. Затягивание оформления данного документа из-за личных споров родителей может ущемить личные права несовершеннолетнего ребенка.

Суд также подчеркнул, что оба родителя должны нести ответственность за подобную ситуацию. Было напомнено, что нельзя превращать ребенка в инструмент давления в эмоциональных разногласиях или использовать споры для уклонения от родительских обязанностей.

Суд обязал родителей поставить интересы ребенка на первое место

В целях защиты основных прав ребенка суд выпустил специальный документ-предупреждение «Об уходе за несовершеннолетними детьми». Согласно ему, родители были обязаны сотрудничать в установленный срок и получить свидетельство о рождении для своего ребенка.

Однако вместо оформления документов они снова начали спорить о том, у кого будут храниться оригиналы документов.

После нескольких попыток примирения и согласования было решено временно хранить оригиналы документов о рождении в суде. Было определено, что впоследствии они будут переданы матери. Это было необходимо для осуществления процесса обязательной регистрации ребенка по месту жительства.

Действия родителей подверглись критике в социальных сетях

Необычное дело о разводе широко распространилось в китайских социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди пользователей. Многие были удивлены тем, как банальный вопрос довел семейные отношения до такого состояния.

«Таким парам вообще не следует заводить детей», — написал один из пользователей.

В другом комментарии говорилось: «Они просто занимаются бездельем. Имя можно изменить и позже. Своими разногласиями они мучают ребенка и не могут показать себя ответственными родителями».

Данный случай в очередной раз показал, что разногласия между родителями в первую очередь могут повлиять на права и повседневную жизнь ребенка. Главным же требованием суда стало то, что родители, независимо от личных споров, должны ставить интересы своего ребенка на первое место.

ШанхайПудунсемейные конфликтыправа ребенка
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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