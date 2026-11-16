В школах Китая искусственный интеллект проверяет домашние задания вместо учителей

Устройство способно распознавать рукописный текст в тетрадях учеников. После этого оно анализирует выполненные задания, отмечает ошибки и выставляет оценки. Таким образом, большая часть процесса проверки, которую раньше учителя выполняли вручную, автоматизируется.

В некоторых школах Китая внедряются устройства с искусственным интеллектом для проверки домашних заданий, чтобы облегчить работу учителей. Специальное оборудование, внешне напоминающее обычный принтер, используется в ряде образовательных учреждений Шэньчжэня, Шанхая и других городов.

Раньше педагоги тратили много времени на то, чтобы просматривать каждую тетрадь и отмечать ошибки красной ручкой. Теперь эту задачу выполняет специальное устройство, что позволяет учителям высвободить время для других дел.

По имеющимся данным, такие устройства могут экономить учителям более полутора часов в день. Педагоги могут направить освободившееся время на подготовку к урокам, индивидуальную работу с учениками и повышение уровня их знаний.

Однако перед технологией стоят и определенные трудности. Поскольку почерк каждого человека уникален, правильно распознавать рукописные тексты непросто даже для искусственного интеллекта. Поэтому точность и эффективность систем проверяются на практике.

Пока такие устройства применяются в школах лишь некоторых городов Китая. Их широкое внедрение по всей стране зависит от будущих результатов.