Семейные отношения восстановлены: еще одна семья примирена
Бюро принудительного исполнения Зарбдорского района проводит соответствующую работу по устранению семейных проблем граждан, сохранению семей и законному решению вопросов, возникающих по исполнительным документам.
В частности, в результате разъяснительной и профилактической работы, проведенной в рамках исполнительного документа, находившегося в производстве отдела, конфликтная семья была примирена. Стороны достигли взаимного согласия и решили восстановить семейные отношения.
В связи с достижением семейного согласия производство по исполнительному документу было прекращено в установленном порядке. Подобная работа служит укреплению семей, предотвращению семейных конфликтов и формированию здоровой социальной среды в обществе.
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