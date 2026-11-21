Бюро принудительного исполнения Зарбдорского района проводит соответствующую работу по устранению семейных проблем граждан, сохранению семей и законному решению вопросов, возникающих по исполнительным документам.

В частности, в результате разъяснительной и профилактической работы, проведенной в рамках исполнительного документа, находившегося в производстве отдела, конфликтная семья была примирена. Стороны достигли взаимного согласия и решили восстановить семейные отношения.

В связи с достижением семейного согласия производство по исполнительному документу было прекращено в установленном порядке. Подобная работа служит укреплению семей, предотвращению семейных конфликтов и формированию здоровой социальной среды в обществе.