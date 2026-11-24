В китайском городе Шанхай была представлена гигантская статуя португальской футбольной звезды Криштиану Роналду. Статуя, установленная 21 ноября по случаю открытия музея КР7, достигает семи метров в высоту. Она расположена перед торговым центром на улице Восточный Нанкин.

На статуе Роналду изображен в форме сборной Португалии под номером 7, в момент празднования своего знаменитого гола «Сиу», когда он разводит руки в стороны. Высота памятника была выбрана в соответствии с легендарным 7-м номером футболиста. Организаторы представляют этот монумент как самую высокую полноростовую статую Роналду в мире.

В торжественной церемонии открытия приняли участие брат футболиста Угу Авейру и его близкий друг Мигель Пайшау. Сам Роналду на мероприятие не приехал. Собравшиеся фанаты во время открытия статуи скандировали знаменитое «Сиу» и приветствовали её аплодисментами.

Музей КР7 в Шанхае занимает площадь около 3 тысяч квадратных метров. В нем организовано 10 тематических выставочных зон, отражающих путь Роналду от детства до профессиональной футбольной карьеры.

В музее представлено более 50 экспонатов из личной коллекции футболиста, включая «Золотой мяч», завоеванный в 2008 году, футбольную форму, бутсы и другие памятные вещи. Также воссоздана комната общежития, в которой Роналду жил в академии «Спортинга».

Для посетителей также организованы интерактивные занятия. Одно из них посвящено знаменитому удару через себя, который Роналду нанес в ворота «Ювентуса» в 2018 году, где болельщики могут проверить свои вратарские навыки с помощью специального симулятора.