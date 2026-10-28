Технологическое чудо в Китае: на улицах Шанхая тестируют роботов-полицейских

·47·Технологии
Технологическое чудо в Китае: на улицах Шанхая тестируют роботов-полицейских

На улицах Шанхая, одного из крупнейших мегаполисов Китая, начались испытания человекоподобных (гуманоидных) роботов. Эти инновационные устройства были задействованы для эффективного управления дорожным движением и оказания помощи сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что робот одет в полицейскую форму, стоит на специальной мобильной платформе с колесами и следит за безопасностью на улицах.

Внешний вид и технические характеристики робота-полицейского

Внешний вид робота свидетельствует о том, что он спроектирован современно и максимально приближен к человеческому облику:

  • Полная служебная форма: Робот обеспечен синей рубашкой, темными брюками, белыми перчатками и фуражкой, характерными для сотрудников дорожно-патрульной службы;

  • Мобильная колесная платформа: Для быстрого и беспрепятственного передвижения в сложных городских условиях он установлен на специальную компактную белую роботизированную платформу;

  • Предупреждающие огни и полицейская символика: В нижней части платформы расположены полицейский знак (герб), световые фары, а также сине-голубые проблесковые маячки, заметные издалека в ночное время;

  • Координация движения: Его жесты и поза привлекают внимание пешеходов и водителей, способствуя соблюдению правил дорожного движения.

Опыт Шанхая: зачем нужны такие проекты?

Применение искусственного интеллекта и робототехники на улицах направлено на решение нескольких ключевых задач:

  • Снижение нагрузки на сотрудников: Передача роботам рутинных задач по наблюдению и регулированию на оживленных перекрестках позволяет использовать человеческие ресурсы для выполнения более важных оперативных задач;

  • Круглосуточный контроль (24/7): Роботы могут нести дежурство без усталости при любых погодных условиях и в любое время суток;

  • Инновационная система безопасности: Присутствие таких высоких технологий на улицах повышает бдительность водителей и пешеходов, предотвращая правонарушения.

Этот пилотный проект, запущенный в Шанхае, показывает, что в инфраструктуре будущего «умного города» (Смарт Китй) искусственный интеллект и роботизированные системы становятся важным звеном в поддержании общественного порядка.

Шанхайгуманоидные роботыискусственный интеллектумный город
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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