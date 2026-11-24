Музей КР7, отражающий жизнь и футбольную карьеру Криштиану Роналду, открыл свои двери в китайском Шанхае. У входа в музей установлена семиметровая статуя португальской звезды. В ней запечатлено знаменитое празднование гола футболиста.

Этот музей, открывшийся 21 ноября, является первым филиалом личного музейного проекта Роналду на материковом Китае. Он расположен на третьем этаже торгового комплекса Шангхаи Но. 1 Шоппинг Кентер на Нанкинской улице в Шанхае. Экспозиция, занимающая около 3 тысяч квадратных метров, демонстрирует путь футболиста от детства до превращения в мировую звезду.

Семиметровая статуя Роналду встречает фанатов

Одной из самых примечательных особенностей музея является огромная статуя, возвышающаяся у входа. Роналду, изображенный в форме сборной Португалии, с раскинутыми руками демонстрирует свое знаменитое празднование «Сиу».

Организаторы представляют статую как самую высокую полноразмерную статую футболиста в мире. Тот факт, что она выполнена высотой в семь метров, также отсылает к знаменитому 7-му номеру Роналду.

На церемонии открытия музея присутствовал брат футболиста Угу Авейру.

От детства до мировой славы: 10 тематических зон

Экспозиция музея поэтапно отражает жизнь и спортивную карьеру Роналду. Здесь создано в общей сложности 10 тематических зон и 15 специальных сцен.

Фанаты могут увидеть атмосферу, связанную с детством футболиста на Мадейре, временем, проведенным в академии «Спортинга» в Лиссабоне, и его дальнейшей профессиональной карьерой.

В экспозиции представлены воссозданные интерьеры следующих мест:

общежитие академии «Спортинга», где жил Роналду в юности;

личная гостиная футболиста;

раздевалки клубов;

туннель, через который футболисты выходят на поле на стадионе «Аль-Наср».

Таким образом, посетители могут проследить за карьерой Роналду не просто через фотографии, а через специальные сцены, позволяющие прочувствовать важные моменты его жизни.

Более 50 экспонатов: «Золотой мяч» и историческая форма

В Шанхай из родного города Роналду, Мадейры, было привезено более 50 ценных предметов. Среди них награды, футбольная форма и бутсы, в которых он играл в матчах.

К числу самых важных экспонатов выставки относятся:

«Золотой мяч» 2008 года — символ периода, когда Роналду впервые был признан лучшим футболистом мира.

Кубок чемпиона Европы — трофей, напоминающий об историческом успехе со сборной Португалии.

Бутсы, в которых проводились матчи — предметы, непосредственно связанные с деятельностью футболиста на поле.

Футболка, посвященная 350-му голу за «Реал» — на ней есть автографы бывшего главного тренера клуба Зинедина Зидана и игроков команды.

Форма, специально подготовленная для Шанхайского музея — на ней стоит личный автограф Роналду.

Некоторые экспонаты демонстрируются на материковом Китае впервые.

В музее можно даже отразить удар Роналду

Музей КР7 не ограничивается только историческими предметами. В нем также организованы интерактивные занятия.

В частности, посетители могут попробовать себя в роли вратаря на специальном симуляторе, созданном на основе знаменитого удара Роналду в падении через себя, который он нанес в ворота «Реала» в 2018 году, выступая за «Ювентус».

Во время того исторического гола Роналду прыгнул на высоту 2,38 метра. Специальное устройство в музее виртуально воссоздает удар футболиста, позволяя фанатам попытаться его отразить.

Наследие Роналду теперь представлено и в Шанхае

41-летний Криштиану Роналду, будучи одним из самых известных спортсменов в истории футбола, продолжает собирать своих поклонников в разных уголках мира. Музей в Шанхае стал новым местом, объединившим его карьеру, достижения и личную историю.

Примечательно, что здесь фанаты могут не только посмотреть на награды футболиста, но и вблизи прочувствовать его детство, тренировки и исторические моменты, связанные с ним.

Музей Роналду в Шанхае еще раз продемонстрировал, какой огромный интерес вызывает имя и спортивное наследие футбольной звезды в международном масштабе.