Тайка одновременно встречается с братьями-близнецами

24-летняя жительница Таиланда вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета после того, как рассказала, что состоит в отношениях с двумя братьями-близнецами одновременно. Ее необычная история любви быстро распространилась в социальных сетях и привлекла внимание многих.

24-летняя девушка по имени Нонг Фа, проживающая в провинции Накхонпханом в Таиланде, за короткое время прославилась в стране благодаря своим уникальным отношениям. В социальной сети TikTok она подтвердила, что состоит в романтических отношениях с братьями-близнецами — Сингом и Суэа. По словам девушки, братья вовсе не против того, чтобы любить ее вдвоем.

Как начались эти необычные отношения?

В интервью местным журналистам Нонг Фа рассказала, что познакомилась с близнецами в прошлом году. В то время она подрабатывала официанткой в ресторане, чтобы покрыть расходы на учебу в университете Накхонпханома.

Летом прошлого года Синг и Суэа пришли в ресторан, где она работала, вместе с несколькими друзьями. Один из парней за столом попросил у девушки номер телефона. Тогда один из близнецов пошутил, сказав, что тот парень слишком взрослый, и предложил отдать номер не ему, а одному из братьев. Сначала девушка восприняла это как обычную шутку. Однако позже именно эта шутка положила начало необычным отношениям в ее жизни.

Примерно через месяц Синг и Суэа снова заглянули в ресторан. На этот раз троица пообщалась поближе, узнала друг друга лучше и обменялась контактами в популярном в Таиланде мессенджере Лине.

В тот же день, вернувшись домой, Нонг Фа сначала получила сообщение от старшего из близнецов — Синга, а чуть позже — от Суэа. Девушка начала переписываться и общаться с обоими одновременно. Со временем она поняла, что влюбилась в обоих.

«Оба брата совсем не ревновали меня друг к другу и никогда не ссорились. Потому что они оба любили меня, и я любила их», — поделилась Нонг Фа.

По словам девушки, в начале отношений они жили раздельно. Она снимала комнату в районе деревни Нойен Са-ат (район 8, зона Наротчхвай), а близнецы жили в собственном доме в деревне Нонг Буа (район 1).

Возлюбленные девушки работают в сельском хозяйстве

Нонг Фа подчеркнула, что ее никогда не смущал тот факт, что парни происходят из малообеспеченной семьи. По ее словам, и Синг, и Суэа трудятся в сфере сельского хозяйства.

Старший из близнецов, Синг, водит трактор, а Суэа управляет зерноуборочным комбайном. Нонг Фа помогает им упорядочить финансовые вопросы. Девушка открыла для каждого из них отдельные банковские счета. Благодаря этому братья могут отслеживать, сколько средств им удается накопить каждый месяц.

С момента начала их отношений прошло уже более шести месяцев, и, по словам Нонг Фа, серьезных проблем за это время не возникало. Несмотря на то, что эти отношения отличаются от привычных, все трое живут в полном согласии.

Девушка отмечает, что близнецы — очень сдержанные, немногословные и застенчивые парни. Они избегают споров и ссор друг с другом. Если между ними троими все же возникает какое-то разногласие, первой с возражениями обычно выступает сама Нонг Фа. Парни же предпочитают сохранять мир, а не ввязываться в конфликты.

Семьи поначалу были против

Нонг Фа призналась, что на начальном этапе обе семьи с трудом приняли эти необычные отношения. Романтическая связь с братьями-близнецами одновременно стала для них неожиданностью.

Однако со временем родственники увидели, что все трое отлично ладят друг с другом и смогли приспособиться к совместной жизни. После этого они смирились с таким положением дел.

Видеоролик с их участием, разошедшийся по TikTok, вызвал самые разные мнения среди интернет-пользователей. Если одни раскритиковали выбор Нонг Фа, то другие поддержали троицу за смелость открыто заявить о своем решении.

Девушка посоветовала близнецам не обращать внимания на негативные комментарии. По ее мнению, это их личный выбор, и пока они никому не причиняют вреда, они имеют полное право самостоятельно принимать решения о своей жизни.

Популярность принесла и новые предложения

После того как история Нонг Фа и братьев-близнецов широко разошлась по Таиланду, им стали поступать предложения от различных компаний и частных лиц. В частности, им предлагают сотрудничество по рекламе товаров и мероприятий в социальных сетях.

Тем не менее, пока все трое предпочитают уделять больше внимания собственной работе и отношениям, чем подобным возможностям. История Нонг Фа продолжает вызывать бурные обсуждения в сети, еще раз доказывая, насколько разными могут быть взгляды людей на личные отношения и жизненный выбор.