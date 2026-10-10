Британский садовник вырастил тыкву весом 1,3 тонны и побил мировой рекорд

·46·Мир
Британский садовник вырастил тыкву весом 1,3 тонны и побил мировой рекорд

65-летний житель Великобритании Иен Пейтон установил новый мировой рекорд Гиннесса, вырастив гигантскую тыкву весом почти 1,3 тонны. Его необычный урожай привлек внимание своими размерами и масштабом, зафиксировав новое достижение по выращиванию гигантских овощей. Об этом сообщает УПИ.

Отмечается, что мужчина установил новый мировой рекорд на церемонии взвешивания гигантских овощей, организованной в графстве Беркшир. Тыква, выращенная Пейтоном, оказалась примерно на 17 килограммов тяжелее предыдущей рекордной тыквы, которую он вырастил в прошлом году вместе со своим братом-близнецом Стюартом.

Вес гигантского овоща почти равен весу бегемота, а его окружность превысила 6 метров. Этот результат сделал тыкву рекордсменкой не только по габаритам, но и по массе.

На уход за тыквой уходило по 500 литров воды в день

Иен Пейтон уделил особое внимание процессу выращивания огромной тыквы, который потребовал больших трудов и регулярного ухода. Садовник уделял растению до 6 часов в день и ежедневно тратил около 500 литров воды на его полив.

В период наиболее активного роста тыква прибавляла в весе до 20 килограммов за сутки. Это показывает, что регулярный уход и благоприятные условия выращивания имели решающее значение для получения столь гигантского урожая.

Britaniya bayrog‘i fonida ulkan, och sariq rangli qovoq turibdi.

В текущем году Пейтон впервые вырастил гигантскую тыкву в одиночку. Причиной тому стало решение его брата-близнеца Стюарта: после того как братья занимались этим делом вместе на протяжении 50 лет, Стюарт решил выйти на пенсию.

Тыква-рекордсмен пойдет на корм скоту

Огромная тыква, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, была доставлена для выставки на ферму в графстве Гэмпшир. Там посетители могут полюбоваться необычным урожаем. После завершения выставки тыкву планируется скормить домашнему скоту.

Иен Пейтон уже строит большие планы на будущие годы. Фермер собрал более 2,6 тысячи семян. Используя эти семена, он планирует в будущем вырастить еще более крупную тыкву, вес которой превысит 1,36 тонны.

Таким образом, очередное достижение 65-летнего британского садовника стало результатом многолетнего увлечения и неустанного труда по выращиванию гигантских овощей.

Иен ПейтонРекорд Гиннессагигантская тыкваграфство Беркшир
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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