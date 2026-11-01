История жизни сестер-близнецов, родившихся со сросшимися черепами, вдохновляет многих

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История жизни сестер-близнецов, родившихся со сросшимися черепами, вдохновляет многих

Сестры-близнецы Джой и Джойс Магсино, проживающие на Филиппинах, родились с редким врожденным состоянием. Их черепа срослись, но, несмотря на это, сестры преодолевают жизненные трудности и стремятся к своим мечтам.

Они родились в феврале 2008 года с редким состоянием, называемым частичной краниопагией (сращение костей черепа). Врачи изначально предполагали, что близнецы смогут прожить около 10 лет.

Однако Джой и Джойс прожили дольше этих прогнозов и в 2026 году отметили свое 18-летие. Они не только борются за жизнь, но и добились успехов в учебе. В 2023 году сестры с отличием окончили школу.

Всегда поддерживающие друг друга близнецы стараются преодолевать жизненные испытания сплоченно и стойко. Их терпение, взаимная любовь и оптимистичный взгляд на жизнь служат примером для многих.

Джой и Джойс МагсинокраниопагиФилиппины
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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