Угроза Эболы растет: в Нигерии выявлен вирус, 44 человека под наблюдением

·40·Мир
Угроза Эболы растет: в Нигерии выявлен вирус, 44 человека под наблюдением

В столице Нигерии Абудже зафиксирован случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает издание Те Гуардиан. Выявлены 44 человека, контактировавших с больной, у них проверяют наличие инфекции.

Согласно информации, симптомы болезни у женщины проявились 7 октября. Четыре дня спустя она была госпитализирована в больницу города Абуджа, и результаты анализов подтвердили заражение Эболой. Когда именно больная прибыла в Нигерию и где она подхватила вирус, пока не установлено.

Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что женщина следовала через территорию страны транзитом. По данным ведомства, она является гражданкой Нигерии и находилась в служебной командировке в восточной части Демократической Республики Конго. Однако нигерийские официальные лица ее гражданство не подтвердили.

Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея охарактеризовал ситуацию как «крайне серьезную угрозу». По его словам, уровень смертности от штамма вируса Эбола «Бундибугио» составляет почти 50 процентов.

По данным Те Гуардиан, Кения также подтвердила первый случай заражения Эболой в начале этого месяца. С тех пор в стране зарегистрировано девять случаев заражения. Уганда же объявила об окончании предыдущей эпидемии.

Органы здравоохранения Нигерии усилили эпидемиологический надзор после выявления болезни в Кении и приняли меры по подготовке к возможной вспышке эпидемии.

На данный момент источник инфекции не установлен. Специалисты оценивают риск распространения вируса путем проверки лиц, контактировавших с больной.

Абуджавирус ЭболаНигерияМинистерство здравоохранения Уганды
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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