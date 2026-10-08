«Врачи без границ» заявляют, что вирус Эбола в Конго вышел из-под контроля

·2·Мир
«Врачи без границ» заявляют, что вирус Эбола в Конго вышел из-под контроля

Эпидемиологическая ситуация вокруг смертоносного вируса лихорадки Эбола на африканском континенте достигла крайне опасной точки. Авторитетная международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила, что ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК) официально вышла из-под контроля.

Согласно экстренным сообщениям телеканала Africanews, темпы распространения болезни стали необузданными, особенно в провинции Северное Киву на севере страны.

Эпицентр: почти половина новых случаев в одном регионе

Международные медицинские эксперты обнародовали геодемографическую карту распространения вируса:

  • Северное Киву — эпицентр эпидемии: в северо-восточных районах страны ситуация крайне усложнилась;

  • 40-процентная доля: в настоящее время около 40 процентов всех новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания по всему Конго приходятся именно на эту провинцию;

  • Медицинский кризис: отмечается, что больницы и карантинные изоляторы в регионе не справляются с наплывом пациентов, наблюдается дефицит медицинских средств и защитных костюмов.

Ужасающая статистика: с апреля умерли 4 148 человек

Период рецидива заболевания и его трагические цифры:

  • Начало эпидемии: очередная мощная волна Эболы в Демократической Республике Конго началась в апреле текущего 2026 года;

  • Более 8 600 больных: по последним официальным данным, число граждан, у которых подтверждено заражение опасным вирусом, достигло 8 603 человек;

  • Случаи смерти: от болезни на сегодняшний день скончались 4 148 человек. Это свидетельствует о том, что уровень смертности среди зараженных составляет почти 48 процентов.

Обращение к международному сообществу

Гуманитарные организации призывают мировых лидеров и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) к немедленному вмешательству:

  • Риск трансграничного распространения: из-за бесконтрольной миграции и нестабильной ситуации с безопасностью крайне высока вероятность перехода Эболы в соседние государства;

  • Экстренные ресурсы: для сдерживания масштабов эпидемии требуется экстренное привлечение специальных вакцин, лекарств и бригад международных врачей.

Санитарный кризис в Северном Киву стал серьезным испытанием не только для африканского региона, но и для системы глобальной биологической безопасности.

ЭболаДемократическая Республика КонгоВрачи без границ (MSF)Северное Киву
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Число случаев заражения вирусом Эбола выросло до 488Число случаев заражения вирусом Эбола выросло до 4887 июня 13:04В Конго зарегистрировано 906 подозрительных случаев заболевания ЭболойВ Конго зарегистрировано 906 подозрительных случаев заболевания Эболой29 мая 19:40ФИФА уличили в том, что они закрыли глаза на выступление нелегитимного вратаря за ДР Конго на ЧМ-2026ФИФА уличили в том, что они закрыли глаза на выступление нелегитимного вратаря за ДР Конго на ЧМ-2026Вчера 08:05Спутниковый щит против Эболы: Starlink помогает АфрикеСпутниковый щит против Эболы: Starlink помогает Африке6 июня 11:55Ситуация с Эболой в Конго еще больше обостриласьСитуация с Эболой в Конго еще больше обострилась25 мая 12:39«Я уже говорил об этом»: о какой проблеме Узбекистана рассказал Каннаваро?«Я уже говорил об этом»: о какой проблеме Узбекистана рассказал Каннаваро?6 августа 19:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?