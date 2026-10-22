Вирус, встречающийся у животных, впервые обнаружен у человека

·82·Мир
Вирус, встречающийся у животных, впервые обнаружен у человека

Во Франции у человека впервые был выявлен вирус Шамонда, который преимущественно встречается у крупного рогатого скота. Пациент, у которого был зарегистрирован вирус, скончался в начале октября в городе Лион. Об этом сообщает Эуроневс.

Сообщается, что до этого случая считалось, что вирус не передается людям. У умершего пациента был резко ослаблен иммунитет, он проходил лечение в больнице Лиона.

Специалисты предполагают, что вирус мог передаться больному через мелких кровососущих насекомых. Однако точный источник инфекции пока неизвестен.

Существует вероятность, что наблюдавшиеся у пациента перед смертью осложнения на головной мозг связаны с вирусом. В настоящее время изучается вопрос о том, стала ли инфекция Шамонда причиной его смерти или же повлияли другие факторы. Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сотрудничают в проведении расследования.

Отмечается, что на данный момент нет доказательств того, что вирус представляет широкомасштабную угрозу для здоровья населения.

Что известно о вирусе Шамонда?

Вирус в основном поражает крупный рогатый скот. У больных животных наблюдаются лихорадка, слабость и диарея, а у коров может снижаться молочная продуктивность. Инфекция распространяется через мелких кусающих насекомых.

Вирус Шамонда был впервые обнаружен в середине 1960-х годов в Нигерии. Позже он также фиксировался в Африке и Японии. А летом 2026 года вирус распространился среди животных в ряде стран Европы.

Данный случай во Франции является первым известным примером обнаружения вируса у человека. Окончательный вывод о его связи с летальным исходом пока не сделан.

вирус ШамондаФранцияЛионВсемирная организация здравоохранения
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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