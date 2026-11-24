Узбекистан не только участвует в международных диалогах, посвященных вопросам защиты прав человека, но и выступает принимающей стороной для крупных форумов. В ноябре 2026 года делегация страны представила свой опыт на Международном форуме омбудсменов в Москве. Ранее в Ташкенте и Самарканде был организован V Самаркандский форум.

Защита прав человека, совершенствование международных стандартов и развитие диалога с гражданским обществом остаются одними из важных направлений международной повестки дня Узбекистана. Представители страны не только презентуют национальный опыт на площадках международных организаций, но и расширяют сотрудничество с зарубежными экспертами и правозащитными институтами.

Два важных события 2026 года — Международный форум омбудсменов в Москве и V Самаркандский форум, прошедший в Ташкенте и Самарканде, наглядно продемонстрировали активность в этом направлении.

Форум в Москве: приняли участие более 450 представителей из около 70 стран

16–18 ноября 2026 года в Москве состоялся Международный форум омбудсменов. В нем приняли участие более 450 представителей из около 70 стран мира, включая национальные правозащитные институты, международных экспертов и молодых правозащитников.

На форуме присутствовала делегация во главе с директором Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, академиком Акмалем Саидовым. Узбекская сторона представила международным участникам накопленный в стране национальный опыт по защите прав человека.

Особенностью форума стало то, что он объединил в себе несколько крупных мероприятий:

XI заседание Альянса евразийских омбудсменов;

научно-практическую конференцию по защите прав человека;

Форум молодежных омбудсменов.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы деятельности омбудсменов, современные методы защиты прав человека и обмен международным опытом.

Самаркандский форум стал площадкой для международного диалога

Деятельность Узбекистана в этом направлении не ограничивается лишь участием в зарубежных мероприятиях. Страна сама выступает организатором крупных международных конференций, посвященных правам человека.

28–29 сентября 2026 года в Ташкенте и Самарканде прошел V Самаркандский форум по правам человека. Это мероприятие было посвящено 60-летию международных пактов по правам человека и 40-летию Декларации о праве на развитие.

В форуме приняли участие более 200 представителей международных, региональных, зарубежных и национальных организаций в офлайн- и онлайн-форматах.

В повестку дня конференции вошли следующие актуальные направления:

защита прав человека в цифровой среде;

влияние искусственного интеллекта на права человека;

гендерное равенство и борьба с дискриминацией;

устойчивое развитие и обеспечение человеческого достоинства;

совершенствование механизмов международного сотрудничества.

По итогам форума был принят итоговый документ под названием «Самаркандское видение — 2040: глобальное партнерство во имя человеческого достоинства, равенства и устойчивого развития». Впоследствии этот документ был включен в систему официальных документов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это свидетельствует о том, что результаты форума были представлены на международном уровне.

Роль гражданского общества и независимых правозащитников

Международное сотрудничество в сфере защиты прав человека не ограничивается деятельностью государственных институтов. Важную роль в этом процессе играют негосударственные некоммерческие организации, независимые правозащитники, журналисты и активисты гражданского общества.

Они могут проводить мониторинг по вопросам трудовых прав, свободы слова, гендерного равенства, права собственности и другим темам, готовить независимые аналитические материалы и представлять свои выводы международным организациям.

В частности, такие структуры, как Uzbek Forum for Human Rights, упоминаются в ряду представителей гражданского общества, доводящих вопросы прав человека в Узбекистане до сведения международного сообщества.

Здесь есть важный нюанс: участие государственных делегаций в международных форумах и деятельность независимых негосударственных организаций — это не одно и то же. Их задачи, подходы и предоставляемая информация могут различаться. Однако для открытого диалога в сфере прав человека оба направления имеют значение.

Что означает участие Узбекистана на международной арене?

Мероприятия в Москве и Самарканде продемонстрировали участие Узбекистана в международных диалогах по правам человека в различных формах. С одной стороны, делегации страны представляют за рубежом национальный опыт и инициативы. С другой стороны, международные эксперты, организации и представители гражданского общества принимают участие в конференциях, проводимых в Узбекистане.

Однако само по себе участие в международных форумах не означает, что все проблемы в сфере прав человека решены. Истинная эффективность таких мероприятий оценивается по предложениям, высказанным в ходе обсуждений, принятым рекомендациям и тому, насколько они внедряются в практику внутри страны.

Таким образом, для Узбекистана самым важным результатом активности на международной арене является не количество форумов или масштаб участников, а обеспечение на практике принятых обязательств по защите прав человека и достижение того, чтобы права каждого гражданина были защищены в реальности.