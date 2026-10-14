В Нигерии 15-летний подросток был на волосок от того, чтобы стать членом парламента

·65·Мир
В Нигерии 15-летний подросток был на волосок от того, чтобы стать членом парламента

Махмуд Садис Буба из Нигерии, страдающий карликовостью, которая влияет на рост, едва не добился того, чтобы стать членом парламента страны, прибавив себе возраст. Хотя он представился 30-летним, документы, распространившиеся в интернете, показали, что на самом деле он мог родиться в 2010 году. Эта ситуация вызвала большой резонанс в стране.

Популярность Махмуда Садиса Бубы, известного в Нигерии как «Абин Аль-Аджабин Заззау» — «Чудо Зарии», началась в прошлом месяце. В социальных сетях быстро распространилось видео, запечатлевшее его участие в отборочном процессе на место в Палате представителей от партии «Конгресс всех прогрессивных сил» (АПК).

Сначала его приход в политику был воспринят как положительный пример, направленный на создание более широких возможностей для представителей различных слоев общественной жизни. Однако вскоре это событие превратилось в скандал национального масштаба.

Представился 30-летним

Буба, уроженец района Сабон-Гари в городе Зария, предоставил информацию о себе в ходе партийного отбора. Он заявил, что имеет аттестат о среднем образовании и ранее работал водителем.

Свой низкий рост и детскую внешность он также объяснил карликовостью. При этом он подчеркнул, что ему 30 лет.

«Дело не во мне, дело в народе. Люди обратились ко мне с просьбой послужить им, и я буду им служить», — говорил Махмуд Садис Буба перед партийными представителями.

Эти его простые, но впечатляющие слова стали одной из самых обсуждаемых политических цитат в нигерийских социальных сетях. Многие начали говорить о «Чуде Зарии» и воспринимать его как человека, способного изменить политику страны.

Однако надежды на его избрание в парламент вскоре оказались под вопросом.

Документы в интернете вызвали вопросы о возрасте

Do‘ppi kiygan va qo‘lida mikrofoni bor bola odamlar qurshovida qo‘llarini yuqori ko‘tarib turibdi.

В своем отборочном видео Буба заявил, что родился 2 августа 1995 года. Согласно этой информации, ему должно быть за 30.

Однако в документах, распространившихся в интернете и якобы имеющих к нему отношение, указано, что он мог родиться в 2010 году. Если эта информация подтвердится, он может оказаться намного моложе своего заявленного возраста — примерно 15–16 лет.

Для избрания в Палату представителей Нигерии кандидатам должно быть не менее 25 лет. Но в ситуации с Бубой главный вопрос заключается не только в возрастном цензе для участия в выборах.

Если он действительно родился в 2010 году, то по нигерийскому законодательству и международным нормам о правах детей он все еще считается несовершеннолетним. Это вызывает серьезные вопросы о том, как он вообще прошел партийный отбор.

Как он прошел партийный отбор?

В настоящее время многие задаются вопросом, как 15-летний подросток с карликовостью смог пройти отбор партии АПК и стать одним из самых заметных лиц нигерийской политики.

Произошло ли это из-за халатности ответственных лиц или кто-то намеренно продвигал его кандидатуру? Разве возраст кандидата не проверялся или имеющиеся документы не были изучены должным образом?

Пока точных ответов на эти вопросы нет. Реальный возраст Бубы и несоответствия в документах должны быть официально подтверждены.

Таким образом, событие, которое сначала породило надежды на создание равных возможностей в политической жизни, вызвало в Нигерии бурные споры о процедуре отбора кандидатов и системе контроля.

Махмуд Садис БубаКонгресс всех прогрессивных сил (APC)Чудо Зариипарламент Нигерии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

16-летний подросток уже пять лет живет в бассейне16-летний подросток уже пять лет живет в бассейне6 октября 08:50Александр Вучич распускает парламент: когда пройдут выборы в Сербии?Александр Вучич распускает парламент: когда пройдут выборы в Сербии?9 сентября 11:5413 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь13 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь17 сентября 21:4636-летний менеджер ФИДЭ внезапно скончался36-летний менеджер ФИДЭ внезапно скончался25 августа 11:12Похищение школьников в Нигерии вновь вызывает обеспокоенностьПохищение школьников в Нигерии вновь вызывает обеспокоенность18 апреля 20:07Шокирующие подробности: в Таиланд 14-летний подросток устроил стрельбу в школеШокирующие подробности: в Таиланд 14-летний подросток устроил стрельбу в школе7 августа 19:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель