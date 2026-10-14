В Нигерии 15-летний подросток был на волосок от того, чтобы стать членом парламента

Махмуд Садис Буба из Нигерии, страдающий карликовостью, которая влияет на рост, едва не добился того, чтобы стать членом парламента страны, прибавив себе возраст. Хотя он представился 30-летним, документы, распространившиеся в интернете, показали, что на самом деле он мог родиться в 2010 году. Эта ситуация вызвала большой резонанс в стране.

Популярность Махмуда Садиса Бубы, известного в Нигерии как «Абин Аль-Аджабин Заззау» — «Чудо Зарии», началась в прошлом месяце. В социальных сетях быстро распространилось видео, запечатлевшее его участие в отборочном процессе на место в Палате представителей от партии «Конгресс всех прогрессивных сил» (АПК).

Сначала его приход в политику был воспринят как положительный пример, направленный на создание более широких возможностей для представителей различных слоев общественной жизни. Однако вскоре это событие превратилось в скандал национального масштаба.

Представился 30-летним

Буба, уроженец района Сабон-Гари в городе Зария, предоставил информацию о себе в ходе партийного отбора. Он заявил, что имеет аттестат о среднем образовании и ранее работал водителем.

Свой низкий рост и детскую внешность он также объяснил карликовостью. При этом он подчеркнул, что ему 30 лет.

«Дело не во мне, дело в народе. Люди обратились ко мне с просьбой послужить им, и я буду им служить», — говорил Махмуд Садис Буба перед партийными представителями.

Эти его простые, но впечатляющие слова стали одной из самых обсуждаемых политических цитат в нигерийских социальных сетях. Многие начали говорить о «Чуде Зарии» и воспринимать его как человека, способного изменить политику страны.

Однако надежды на его избрание в парламент вскоре оказались под вопросом.

Документы в интернете вызвали вопросы о возрасте

В своем отборочном видео Буба заявил, что родился 2 августа 1995 года. Согласно этой информации, ему должно быть за 30.

Однако в документах, распространившихся в интернете и якобы имеющих к нему отношение, указано, что он мог родиться в 2010 году. Если эта информация подтвердится, он может оказаться намного моложе своего заявленного возраста — примерно 15–16 лет.

Для избрания в Палату представителей Нигерии кандидатам должно быть не менее 25 лет. Но в ситуации с Бубой главный вопрос заключается не только в возрастном цензе для участия в выборах.

Если он действительно родился в 2010 году, то по нигерийскому законодательству и международным нормам о правах детей он все еще считается несовершеннолетним. Это вызывает серьезные вопросы о том, как он вообще прошел партийный отбор.

Как он прошел партийный отбор?

В настоящее время многие задаются вопросом, как 15-летний подросток с карликовостью смог пройти отбор партии АПК и стать одним из самых заметных лиц нигерийской политики.

Произошло ли это из-за халатности ответственных лиц или кто-то намеренно продвигал его кандидатуру? Разве возраст кандидата не проверялся или имеющиеся документы не были изучены должным образом?

Пока точных ответов на эти вопросы нет. Реальный возраст Бубы и несоответствия в документах должны быть официально подтверждены.

Таким образом, событие, которое сначала породило надежды на создание равных возможностей в политической жизни, вызвало в Нигерии бурные споры о процедуре отбора кандидатов и системе контроля.