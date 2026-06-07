Число случаев заражения вирусом Эбола выросло до 488

·94·Мир
Число случаев заражения вирусом Эбола выросло до 488

Ситуация с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго остается тяжелой. По данным Министерства здравоохранения страны, количество подтвержденных лабораторией летальных исходов достигло 86.

За последние сутки от болезни скончались еще 6 человек. Отмечается, что число зараженных вирусом Эбола достигло 488 человек.

Власти расширяют возможности медицинских изоляторов в провинции Итури для сдерживания распространения вируса. В регион направляются дополнительные медицинские работники и средства индивидуальной защиты.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале эпидемии Эболы 15 мая. Специалисты оценивают нынешнюю вспышку как одну из самых опасных эпидемий в истории вируса.

ЭболаДемократическая Республика КонгоИтуриУганда
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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