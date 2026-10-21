Адидас представил коллекцию зимней одежды для кошек и собак (фото)

Адидас Оригиналс выпустил новую коллекцию одежды для кошек и щенков на зимний сезон 2026 года. Коллекция поступила в продажу в официальном интернет-магазине в США с 10 октября.

Новая одежда украшена фирменным трехполосным дизайном бренда и логотипом Трефоил. В коллекцию вошли теплые стеганые жилеты и трикотажные худи с капюшоном.

Стоимость продукции установлена в пределах 55–80 долларов в зависимости от типа одежды. Кроме того, Адидас предлагает и другие виды одежды и аксессуаров для домашних животных.