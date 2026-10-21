Адидас представил коллекцию зимней одежды для кошек и собак (фото)

·43·Мир
Адидас представил коллекцию зимней одежды для кошек и собак (фото)

Адидас Оригиналс выпустил новую коллекцию одежды для кошек и щенков на зимний сезон 2026 года. Коллекция поступила в продажу в официальном интернет-магазине в США с 10 октября.

Новая одежда украшена фирменным трехполосным дизайном бренда и логотипом Трефоил. В коллекцию вошли теплые стеганые жилеты и трикотажные худи с капюшоном.

Стоимость продукции установлена в пределах 55–80 долларов в зависимости от типа одежды. Кроме того, Адидас предлагает и другие виды одежды и аксессуаров для домашних животных.

Adidas kiyimlarini kiygan mushuk va itning yonma-yon surati.Adidas brendining ustki kiyimlarini kiygan ikki xil zotdagi itlar.Sharflar va zamonaviy it kiyimlarini kiygan ikki xil turdagi itlar.
зимняя коллекция Adidas Originals 2026логотип Trefoilинтернет-магазин Adidasзимние жилеты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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