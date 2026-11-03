Дисней планирует сократить тысячи сотрудников и урезать расходы на 20 процентов

·51·Мир
Дисней планирует сократить тысячи сотрудников и урезать расходы на 20 процентов
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  • The Walt Disney Company начинает процесс сокращения ежегодных расходов на 20 процентов и масштабного увольнения сотрудников из-за финансового давления.
  • Оптимизация затронет все основные направления, включая телевидение, кинопроизводство, парки развлечений, IT и административные отделы.

Крупнейшая в мире медиа- и развлекательная империя Те Валт Дисней Компанй под давлением финансовых трудностей готовится к очередной масштабной волне сокращений в своей истории. Руководство корпорации дало указание руководителям ряда подразделений в срочном порядке найти способы сократить ежегодные расходы на 20 процентов.

Согласно сообщениям Bloomberg и Те Валл Стрит Джурнал, волна оптимизации затронет все ключевые направления: от телевидения, кинопроизводства, парков развлечений и круизного флота до юридических, ИТ-отделов и кадровых служб.

Какие подразделения попадут под сокращение?

Процесс реструктуризации, планируемый медиагигантом, одновременно затронет несколько стратегических направлений:

  • Революция в телевидении и стриминге: АБК Энтертаинмент, 20т Телевисион, Hulu Оригиналс и Фриформ будут выведены из структуры отдельных телеканалов и объединены в единую систему, ориентированную непосредственно на стриминговую аудиторию, что приведет к потере рабочих мест для сотен телесотрудников;

  • Киностудии и анимация: по данным Ассокиатед Пресс, команды кинопроизводства и анимационной студии Пиксар также войдут в новый список сокращений;

  • Парки и круизные проекты: как сообщает издание Те Врап, в самом престижном подразделении Валт Дисней Имагиниринг, отвечающем за проектирование аттракционов и тематических парков, а также в направлении Экспериенкес уже началось увольнение сотрудников и руководителей;

  • Юридические и административные услуги: штаты также оптимизируются в отделах международных связей, юридического обеспечения и кадровых службах головного офиса.

Почему Дисней вынуждена проводить массовые сокращения?

Принятие таких жестких мер голливудским гигантом объясняется несколькими глобальными финансовыми факторами:

  • Падение доходов от традиционного телевидения: отказ зрителей от кабельного и эфирного телевидения привел к резкому снижению рекламных поступлений;

  • Конкуренция в стриминге и слабые результаты кинопроката: борьба с конкурирующими платформами и отсутствие ожидаемых результатов в мировом прокате требуют огромных затрат;

  • Снижение потока туристов в парки: темпы роста числа иностранных туристов, посещающих популярные парки развлечений Дисней в США, замедлились.

Для справки: 231 тысяча сотрудников и многомиллиардная экономия

Компания Дисней начала программу по сдерживанию расходов ранее:

  • Предыдущая волна: в 2023 году под руководством генерального директора Боба Айгера было уволено около 7 тысяч человек с целью экономии 5,5 миллиарда долларов;

  • Ситуация на 2025–2026 годы: по итогам 2025 финансового года в корпорации по всему миру работает в общей сложности 231 тысяча сотрудников.

Издание Reuters уточняет, что на данный момент общие цифры находятся на стадии окончательного планирования, а точный масштаб и сроки массовых увольнений будут объявлены в ближайшие дни.

The Walt Disney CompanyБоб АйгерPixarСтриминг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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