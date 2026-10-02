Адидас представила прототип кроссовок с возможностью изменения жесткости подошвы

Адидас представила прототип кроссовок Адизеро Геаршифт, позволяющих менять жесткость подошвы в зависимости от условий бега. Новая технология основана на регулируемой карбоновой пластине, встроенной внутрь подошвы. Об этом сообщает Геар Патрол.

Сообщается, что подошвенный механизм кроссовок можно настроить на более мягкое или жесткое положение. При спокойном беге и на неровных дорогах пластина смягчается, что призвано повысить гибкость кроссовки.

При быстром беге или движении в высоком темпе механизм переводится в более жесткое положение. При этом карбоновая пластина усиливает эффект, аналогичный «пружине» в традиционных беговых кроссовках, что может служить повышению эффективности отталкивания стопы.

Интересно, что система не ограничивается всего двумя положениями. Жесткость пластины можно регулировать пошагово в диапазоне между мягким и жестким состояниями.

В механической версии прототипа регулировка осуществляется вручную с помощью специального слайдера сбоку подошвы. В электронной же версии системой можно управлять через приложение на смартфоне или умных часах. Поскольку в электронном варианте присутствуют батарея и другие устройства, он тяжелее механической версии.

Пока что Адизеро Геаршифт является прототипом, не запущенным в серийное производство. Адидас продемонстрировала его потенциальное применение в будущих коммерческих кроссовках, однако дата поступления в продажу не объявлена.