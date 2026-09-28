Резкая критика от Токаева: армия застряла в прошлом, генералам неизбежно грозит наказание

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание с участием руководства оборонной системы и охарактеризовал гибель 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море как профессиональную несостоятельность командования и генералитета. Глава государства жестко осудил хронический характер безответственности, халатности и очковтирательства в военном ведомстве, отметив, что солдаты не были обеспечены даже самыми элементарными спасательными жилетами.

После этой трагедии министр обороны был освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Айдос Мирзахметов; также были арестованы первый заместитель командующего Военно-морскими силами и ряд командиров. Президент подчеркнул, что звания и должности никого не спасут от наказания, и инициировал масштабную комплексную проверку с целью очищения вооруженных сил от пережитков прошлого века и коренной трансформации армии на основе международных стандартов.

«Отсутствие спасательных жилетов, аресты и новый министр»: 5 главных пунктов заявления Токаева

Наиболее важные факты из резких решений и официальных заявлений президента Казахстана в отношении системы обороны:

Разоблачена несостоятельность генералов и офицеров: Президент заявил, что причиной гибели 14 солдат стали безответственность, недоработанность планов и халатность командования;

Не выданы элементарные средства безопасности: Подвергнуто критике то, что военнослужащие были отправлены на учения в открытом море даже без специальных спасательных жилетов;

Резкие кадровые перестановки: Вместо уволенного Даурена Косанова новым министром обороны назначен Айдос Мирзахметов;

Арестованы высокопоставленные военные: В отношении заместителя командующего ВМС, командиров двух воинских частей, начальников пехотной роты и катеров возбуждены уголовные дела, они арестованы;

Требование коренного реформирования армии: Токаев подчеркнул, что вооруженные силы «остались в прошлом веке», и приказал перевести систему командования на новый образец по международным стандартам.

Каспийская трагедия и изменения в Министерстве обороны: Сравнение деталей

Таблица деталей трагедии, выявленных недостатков и принятых мер на государственном уровне:

Критерии и направления Ситуация и недостатки во время учений Решение президента и принятые жесткие меры Командование и управление Отсутствие главнокомандующего ВМС, нулевая координация со стороны Генштаба Министр обороны Д. Косанов освобожден от должности, вместо него назначен А. Мирзахметов Обеспечение безопасности Военнослужащим на морских учениях не выдали спасательные жилеты Подписан приказ о проведении комплексной проверки системы министерства Последствия инцидента Из 17 военнослужащих погибли 14, спасены только 3 человека Начали работу правительственная комиссия и расследование Генеральной прокуратуры Правовая ответственность Халатное отношение к службе и нарушение правил управления судами Арестованы заместитель руководства ВМС, командиры 2 частей и 2 катеров Общее состояние системы «Безответственность, очковтирательство и застрялость в прошлом веке» Задача создания «армии нового образца» на основе передового международного опыта

Военная и политическая экспертиза: Почему Токаев столь резко наказывает командование?

Выводы аналитиков сферы обороны и безопасности, военных экспертов:

«Очковтирательство и деградация безопасности»: Отсутствие элементарных спасательных жилетов на учениях в море продемонстрировало высшую степень коррупции и безответственности в системе; жесткие слова Токаева стали ударом по системе формализма и фальшивых отчетов в армии;

Принцип «звания не дают неприкосновенности»: Арест первого заместителя командующего ВМС и командиров частей показал беспрецедентную нетерпимость главы государства к воинским преступлениям; это серьезный сигнал и для руководителей других сфер;

Необходимость армии нового поколения: Задача, поставленная перед новоназначенным министром Айдосом Мирзахметовым, заключается в том, чтобы разрушить неэффективную вертикаль управления советских времен и построить современную систему командования, способную четко действовать в оперативных и кризисных ситуациях.

Какое наказание, по вашему мнению, должны понести командиры и генералы, отправившие солдат в море без элементарных спасательных жилетов? Сможет ли масштабная кадровая чистка, начатая президентом Токаевым, вывести армию соседнего государства на подлинно новый уровень? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь со всеми анализом этих резких изменений в системе безопасности соседней братской страны!