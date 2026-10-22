В США спустя десятилетия обнаружен паразит, питающийся живыми тканями

·12·Мир
В США спустя десятилетия обнаружен паразит, питающийся живыми тканями

В штате Техас (США) обнаружен опасный паразит, питающийся живыми тканями животных — американский винтовой червь. Это первый случай регистрации паразита у дикого животного в стране. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США.

Отмечается, что паразит был найден у вапити (лося), обитавшего в охотничьем хозяйстве округа Пекос в штате Техас. О находке сообщили специалисты после того, как животное было добыто охотником.

Усилены проверки среди диких животных

После инцидента Комиссия по охране здоровья животных Техаса пересматривает границы зоны, где возможно распространение паразита. Министерство сельского хозяйства США и Департамент парков и дикой природы Техаса проводят дополнительные проверки диких животных в окрестностях.

Директор отдела дикой природы Техаса Алан Кейн призвал охотников и землевладельцев обращать внимание на появление признаков паразита у животных. Он призвал лиц, находящихся на природе в период охотничьего сезона, соблюдать осторожность.

Как паразит снова вернулся в США?

Американский винтовой червь был ликвидирован в США несколько десятилетий назад. Однако в последние годы он начал распространяться на север из Мексики через Центральную Америку. Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в сфере животноводства США.

В целях ограничения распространения паразита в прошлом году США приостановили импорт живого крупного рогатого скота из Мексики. Импорт был поэтапно возобновлен в августе текущего года через пограничный пункт в Аризоне.

Сообщается, что приостановка импорта скота повлияла на поставки говядины в США и стала причиной рекордного роста цен на мясо.

Несмотря на это, случаи заражения паразитом продолжали фиксироваться. В июне текущего года этот паразит был обнаружен у теленка в приграничном с Мексикой округе Завала в штате Техас. Позже были зафиксированы и другие случаи заражения, в том числе у лошадей и собак.

Насколько это опасно для животных?

Личинки мухи американского винтового червя проникают в живые ткани тела животного и питаются ими. Этот процесс может привести к образованию тяжелых ран и развитию инфекции.

Если своевременно не оказать ветеринарную помощь, состояние животного может ухудшиться вплоть до летального исхода. В связи с этим специалисты подчеркивают важность своевременного информирования соответствующих ведомств при обнаружении подозрительных симптомов у диких и домашних животных.

Американский винтовой червьТехасМинистерство сельского хозяйства СШАветеринария
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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