В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза 252 тысяч яиц
Пресечена попытка ввоза из России в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
По данным министерства, сотрудники территориальной инспекции по Актюбинской области Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК на ветеринарном посту «Жайсан» досмотрели транспортное средство, следовавшее из России в Байконур.
В ходе проверки было установлено, что на груз отсутствуют необходимые ветеринарные документы.
По данному факту оформлены соответствующий акт и административный протокол. Вся партия яиц была возвращена в Россию.
Также перевозчику разъяснили требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.
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