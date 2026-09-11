В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза 252 тысяч яиц

·62·Мир
В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза 252 тысяч яиц

Пресечена попытка ввоза из России в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

По данным министерства, сотрудники территориальной инспекции по Актюбинской области Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК на ветеринарном посту «Жайсан» досмотрели транспортное средство, следовавшее из России в Байконур.

В ходе проверки было установлено, что на груз отсутствуют необходимые ветеринарные документы.

По данному факту оформлены соответствующий акт и административный протокол. Вся партия яиц была возвращена в Россию.

Также перевозчику разъяснили требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.

Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазирлигиЖайсан ветеринария назоратиАқтобе вилояти ҳудудий инспекциясиРоссиядан Қозоғистонга товуқ тухум импорт
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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