«Прозрачное» мясо в японском ресторане вызвало ажиотаж в интернете

·5·Мир
«Прозрачное» мясо в японском ресторане вызвало ажиотаж в интернете

Популярная сеть ресторанов в Японии оказалась в центре бурных обсуждений в социальных сетях из-за необычного инцидента. Речь идет о крайне тонко нарезанной свинине, которую подают клиентам. Нарезка настолько тонка, что сквозь нее можно увидеть то, что находится под ней. Пользователи интернета в шутку прозвали эти ломтики «невидимым мясом».

Шабу-ё — известная в Японии сеть ресторанов, работающая по системе «шведский стол» с приготовлением блюд в горячем котле (хот-пот). Недавно в интернете широко разошлись кадры, на которых видно, что свинину в этой сети нарезают до невероятной тонкости. Эти ломтики, получившие в соцсетях название «стеалт порк» (невидимая свинина), вызвали массу ироничных комментариев и жарких споров.

Один из пользователей в социальной сети Кс в своем комментарии назвал технологию такой тонкой нарезки поразительной. Однако он в шутливой форме добавил, что если ресторан так сильно хочет сократить расходы, то ему вообще не стоит предлагать услугу «шведского стола».

Другой пользователь под первоначальным снимком мяса оставил комментарий: «Или, может, существует прозрачная свинья?». Стоит отметить, что сама эта публикация набрала в сети Кс более 3 миллионов просмотров.

Пользователь, опубликовавший первое фото, также с юмором прокомментировал «преимущества» невидимого мяса. По его мнению, чем тоньше ломтики, тем больше их могут съесть клиенты, а затем хвастаться перед друзьями количеством съеденного.

Обсуждения в социальных сетях стали настолько масштабными, что несколько дней назад руководство Шабу-ё выступило с официальным заявлением, принеся извинения клиентам за сложившуюся ситуацию.

«Мы обнаружили, что в некоторых наших филиалах мясо подавалось в виде, не соответствующем стандартам порций, установленным нашей компанией. Мы приносим глубочайшие извинения за то, что предложили продукт, не отвечающий ожиданиям наших клиентов по качеству», — говорится в заявлении ресторана.

На самом деле, техника нарезки мяса до такой степени тонкости выглядит впечатляюще. Даже профессиональные резчики прошутто могли бы позавидовать умению нарезать мясо настолько тонко, не нарушая его формы. Однако этот случай в ресторане также поднял вопрос о качестве продукции, подаваемой клиентам, и соблюдении установленных стандартов.

ЯпонияShabu-yoневидимое мясо
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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