Эта гигантская гусеница, внешне напоминающая инопланетных существ из фантастических фильмов, считается одним из самых необычных насекомых в природе. Речь идет о гусенице бабочки Каббаге Три Мот. Несмотря на свои крупные размеры и колючий внешний вид, она абсолютно безвредна для человека.

Длина этой гусеницы достигает 70 миллиметров (2,8 дюйма), а диаметр — около 15 миллиметров (0,59 дюйма). Она входит в число самых примечательных гусениц в мире благодаря своему внешнему виду и разнообразию окраски. Некоторые из них имеют угольно-черный цвет с острыми на вид белыми шипами, другие же отличаются красным телом и желтыми шипами. Такие необычные цвета и формы придают им облик существ, словно прибывших с другой планеты.

Колючее покрытие на теле гусеницы может создать у многих впечатление, что это опасное существо. Но эта внешность обманчива. Их «шипы» вовсе не твердые, а, наоборот, мягкие и гибкие. Яркая окраска служит естественным средством защиты, отпугивая хищников.

Интересно, что эти гусеницы, похожие на плотоядных инопланетных монстров из кино, на самом деле съедобны. В некоторых регионах тропической Африки местное население употребляет их в пищу. Благодаря крупным размерам и высокой питательной ценности эти гусеницы имеют и экономическое значение.

В то же время эти гусеницы обладают отменным аппетитом и за короткое время могут съесть все листья деревьев, которыми питаются. Они поглощают листву настолько быстро, что дерево может остаться голым в кратчайшие сроки.

Достигнув полного размера, гусеницы спускаются с дерева, зарываются в почву вокруг него и окукливаются. Спустя некоторое время из куколки вылетают крупные коричневые бабочки со сложными и красивыми узорами на крыльях.

В природе существует множество таких необычных гусениц. Среди них есть гусеницы, способные издавать специфические звуки, прозрачные гусеницы, сквозь тело которых видны внутренние органы, а также гусеницы, маскирующиеся под ветки деревьев. Каждая из них своим внешним видом и особенностями защиты демонстрирует, насколько разнообразна и удивительна природа.