В Австралии прооперировали теленка, у которого ноги росли прямо из головы

В Австралии теленок, у которого из головы выросли две дополнительные ноги, удивил ветеринаров. Животное по кличке Спайдер сначала планировали подвергнуть эвтаназии, однако специалисты решили дать ему еще один шанс. В результате хирургическая операция прошла успешно. Об этом сообщает АБК Невс.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. По словам специалистов, случаи рождения скота с дополнительными конечностями встречаются. Но Спайдер выделяется тем, что лишние органы сформировались не на теле, а непосредственно на голове.

Имке Таммен из Школы ветеринарных наук Сиднейского университета рассказала, что точная причина столь необычного явления пока неизвестна. В качестве одной из возможных причин ученые называют явление «паразитического близнеца».

Это состояние может происходить на ранней стадии развития эмбрионов. При этом ткани одного из близнецов сохраняются в организме другого. В результате высока вероятность формирования дополнительных органов на теле животного. Однако специалисты пока не подтвердили, что именно этот процесс произошел у Спайдера.

Кроме того, появление дополнительных ног могут вызвать генетические факторы. У некоторых пород скота подобные врожденные дефекты связаны с определенными наследственными изменениями. К таким аномалиям также могут привести и другие нарушения развития эмбриона.

Ветеринар Меган Смит отметила, что за свою 20-летнюю практику впервые столкнулась с подобным случаем. Хозяева Спайдера, беспокоясь о его будущем состоянии, сначала даже рассматривали вариант эвтаназии.

Тем не менее, ветеринары предпочли попытаться спасти теленка. По мере роста животного дополнительные ноги могли мешать ему двигаться и удерживать равновесие. Поэтому было принято решение удалить их хирургическим путем.

Операция длилась около 90 минут и завершилась успешно. После процедуры Спайдер быстро восстановился и вернулся к матери.