В Австралии прооперировали теленка, у которого ноги росли прямо из головы

·64·Мир
В Австралии прооперировали теленка, у которого ноги росли прямо из головы

В Австралии теленок, у которого из головы выросли две дополнительные ноги, удивил ветеринаров. Животное по кличке Спайдер сначала планировали подвергнуть эвтаназии, однако специалисты решили дать ему еще один шанс. В результате хирургическая операция прошла успешно. Об этом сообщает АБК Невс.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. По словам специалистов, случаи рождения скота с дополнительными конечностями встречаются. Но Спайдер выделяется тем, что лишние органы сформировались не на теле, а непосредственно на голове.

Имке Таммен из Школы ветеринарных наук Сиднейского университета рассказала, что точная причина столь необычного явления пока неизвестна. В качестве одной из возможных причин ученые называют явление «паразитического близнеца».

Operatsiyadan keyin bosh qismida katta choklari bo‘lgan qora buzoq yotibdi.

Это состояние может происходить на ранней стадии развития эмбрионов. При этом ткани одного из близнецов сохраняются в организме другого. В результате высока вероятность формирования дополнительных органов на теле животного. Однако специалисты пока не подтвердили, что именно этот процесс произошел у Спайдера.

Кроме того, появление дополнительных ног могут вызвать генетические факторы. У некоторых пород скота подобные врожденные дефекты связаны с определенными наследственными изменениями. К таким аномалиям также могут привести и другие нарушения развития эмбриона.

Ветеринар Меган Смит отметила, что за свою 20-летнюю практику впервые столкнулась с подобным случаем. Хозяева Спайдера, беспокоясь о его будущем состоянии, сначала даже рассматривали вариант эвтаназии.

Тем не менее, ветеринары предпочли попытаться спасти теленка. По мере роста животного дополнительные ноги могли мешать ему двигаться и удерживать равновесие. Поэтому было принято решение удалить их хирургическим путем.

Операция длилась около 90 минут и завершилась успешно. После процедуры Спайдер быстро восстановился и вернулся к матери.

АвстралияКвинслендСиднейский университетветеринария
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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