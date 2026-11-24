Инцидент произошел 6 июля 2025 года в районе Манавгат. Лев по кличке «Зевс» сбежал из вольера частного зоопарка и набросился на Сулеймана Кира, который отдыхал с женой на близлежащем поле арахиса. Мужчина боролся со львом, схватив его за шею. В результате нападения он получил травмы различной степени тяжести: у него были повреждены ухо, лицо, тело и ноги. Он был госпитализирован и несколько дней проходил лечение. Позже лев был застрелен.

Сообщения о появлении льва в стамбульском районе Сарыер заставили Сулеймана Кира, пережившего нападение хищника в Анталье, вновь вспомнить о пережитом. В июле 2025 года лев, сбежавший из зоопарка, напал на него, и мужчине пришлось вступить в схватку с хищником, чтобы спасти свою жизнь.

Несмотря на это, Сулейман Кир не затаил злобы на хищника. В интервью после того случая он сказал: «Я прощаю льва. Но я не прощаю людей со злыми намерениями. На самом деле лев не виноват». По мнению мужчины, ответственность за случившееся должны нести не животные, а ответственные лица, допустившие его побег.

Последние новости из Стамбула также не остались без внимания Кира. После сообщений о том, что в районе Сарыер видели льва, он призвал граждан быть осторожными. Он подчеркнул, что в такой ситуации необходимо немедленно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

Для справки: 22 ноября поступило сообщение о том, что в микрорайоне Ускумрукёй стамбульского района Сарыер видели льва. К поисковым работам были привлечены жандармерия, экстренные службы и ветеринары. Однако 23 ноября администрация губернатора Стамбула сообщила, что после изучения новых видеозаписей было сделано предположение, что животное на кадрах не является львом или другим представителем крупных кошачьих.