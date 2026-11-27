В Узбекистане введен порядок идентификации, регистрации и отслеживания крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, верблюдов, собак и кошек. Благодаря новой системе данные о животных будут аккумулироваться в единой электронной базе.

Данный порядок установлен законом № ЗРУ-1079 «Об идентификации, регистрации и отслеживании животных», принятым 6 августа 2025 года. Документ вступил в силу 7 августа 2026 года.

Согласно закону, каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, который не повторяется у других особей. Для этого используются визуальные бирки, электронные микрочипы или бирки с микрочипами.

В электронную базу вносятся сведения о возрасте, поле, окрасе, породе, владельце и идентификационном номере животного. Также будут фиксироваться данные о его рождении, происхождении, перемещении, заболеваниях, лечении и ветеринарном статусе.

Сроки идентификации животных:

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Крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды — через 14 дней после рождения;

Свиньи — через 1 месяц после рождения;

Лошади — через 4 месяца после рождения;

Собаки и кошки — через 3 месяца после рождения.

После истечения установленного возраста животные должны быть идентифицированы и зарегистрированы не позднее одного месяца. Животные, ввезенные в Узбекистан для содержания или разведения, должны быть идентифицированы в течение 21 дня со дня въезда в страну.

Закон направлен на учет животных на протяжении всей их жизни, отслеживание их перемещений, усиление ветеринарного контроля и профилактику инфекционных заболеваний.

Лица, нарушившие требования документа, могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством. Распространились сообщения о том, что с 1 января владельцы животных без паспортов будут подвергаться штрафам.