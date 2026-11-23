Сообщения о появлении хищника, предположительно льва, в турецком Стамбуле вызвали обеспокоенность среди местных жителей. Инцидент был зафиксирован в районе Сарыер, в квартале Ускумрукёй.

После изучения записей с камер видеонаблюдения, на которые попало животное, была начата специальная операция по его поиску и идентификации. Сотрудники жандармерии отслеживают территорию с помощью технологий тепловизионного наблюдения, что позволило определить местонахождение зверя.

После случившегося в районе были усилены меры безопасности. В настоящее время специалисты Главного управления охраны природы и национальных парков Турции совместно с ветеринарами пытаются безопасно поймать хищника.

Местным жителям рекомендовано проявлять повышенную осторожность, не приближаться к животному и соблюдать необходимые меры безопасности.

На данный момент подробная информация о том, откуда прибыло животное, кому оно принадлежит и действительно ли это лев, не сообщается.