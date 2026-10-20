Находящийся в международном розыске гражданин Узбекистана задержан в Турции

В результате сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и Турции в городе Стамбуле был задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

Сообщается, что лицо по имени У.Н., обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество), находилось в международном розыске. Он был обнаружен в Турции и задержан в установленном порядке.

После этого данный гражданин был передан судебным органам Узбекистана.

В сообщении генконсульства отмечается, что компетентные ведомства Узбекистана и Турции последовательно продолжают сотрудничество в борьбе с преступностью, выявлении лиц, находящихся в международном розыске, а также в предотвращении уклонения их от ответственности.