Находящийся в международном розыске гражданин Узбекистана задержан в Турции

·3·Общество
Находящийся в международном розыске гражданин Узбекистана задержан в Турции

В результате сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и Турции в городе Стамбуле был задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

Сообщается, что лицо по имени У.Н., обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество), находилось в международном розыске. Он был обнаружен в Турции и задержан в установленном порядке.

После этого данный гражданин был передан судебным органам Узбекистана.

В сообщении генконсульства отмечается, что компетентные ведомства Узбекистана и Турции последовательно продолжают сотрудничество в борьбе с преступностью, выявлении лиц, находящихся в международном розыске, а также в предотвращении уклонения их от ответственности.

Генеральное консульство УзбекистанаТурцияСтамбулУголовный кодекс статья 168
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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