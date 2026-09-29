Кошка 45 минут не пускала в дом четырех воров

·2·Мир
Кошка 45 минут не пускала в дом четырех воров

В Турции кошка по кличке Муджизе воспользовалась отсутствием хозяев и оказала сопротивление четырем женщинам, пытавшимся проникнуть в жилище.

Сообщается, что женщины попытались взломать дверь и войти в дом. Однако на пороге их встретила Муджизе. Кошка почти 45 минут бросалась на женщин, отбивалась лапами и не позволяла им зайти внутрь дома.

Столкнувшись с неожиданным сопротивлением, женщины в конце концов отказались от своих намерений. Они покинули место происшествия, не унеся из квартиры никаких вещей.

Таким образом, в отсутствие хозяев кошка не оставила дом без присмотра, и кража была предотвращена.

КошкаТурцияиспугинцидент
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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