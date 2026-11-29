Кафе в Стамбуле стало популярным в интернете благодаря подаче кофе в «капельницах»
Одно из кафе в турецком Стамбуле вызвало большой интерес в социальных сетях благодаря необычному способу подачи кофе. Вместо традиционных чашек и стаканов в заведении используются специальные пакеты, напоминающие медицинские системы для капельниц.
Персонал кафе обслуживает клиентов в белых халатах. Холодный кофе и различные фирменные напитки разливаются в прозрачные пищевые пакеты и подаются посетителям. На емкости наклеены шутливые этикетки с указанием состава напитка. Гости пьют кофе через трубочку, присоединенную к пакету.
Эта идея привлекла внимание многих из-за того, что внешне она напоминает медицинские капельницы, используемые при лечении. Посетители кафе начали делиться фотографиями и видео с необычной подачей в социальных сетях.
В результате кадры о кафе быстро стали вирусными, и перед заведением начали выстраиваться очереди из желающих попробовать этот оригинальный кофе.
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