Одно из кафе в турецком Стамбуле вызвало большой интерес в социальных сетях благодаря необычному способу подачи кофе. Вместо традиционных чашек и стаканов в заведении используются специальные пакеты, напоминающие медицинские системы для капельниц.

Персонал кафе обслуживает клиентов в белых халатах. Холодный кофе и различные фирменные напитки разливаются в прозрачные пищевые пакеты и подаются посетителям. На емкости наклеены шутливые этикетки с указанием состава напитка. Гости пьют кофе через трубочку, присоединенную к пакету.

Эта идея привлекла внимание многих из-за того, что внешне она напоминает медицинские капельницы, используемые при лечении. Посетители кафе начали делиться фотографиями и видео с необычной подачей в социальных сетях.

В результате кадры о кафе быстро стали вирусными, и перед заведением начали выстраиваться очереди из желающих попробовать этот оригинальный кофе.